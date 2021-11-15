新北檢預先拍賣扣案BMW跑車保值　11人搶標117萬成交

▲行政執行署新北分署公開拍賣新北地檢署囑託的扣案BMW跑車，競標者出價前先仔細驗車。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦高姓男子涉犯《組織犯罪條例》，查扣他以犯罪所得購買的一輛BMW跑車，在偵結前依法委託行政執行署新北分署預先拍賣保值，今由11位競標人公開喊價56次，「激戰」12分鐘以117萬餘元成交，得主當場付清現金領車，款項移交檢方查扣，待判決確定後再處理沒收或發還程序。

犯罪得沒收、應沒收的扣押物，通常在有罪判決確定後拍賣變現，但遇到容易貶值或保管成本過高的物品，等到漫長訴訟程序完結，可能殘值所剩無幾，因此《檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項》，允許這類扣押物可在偵辦期間預先拍賣以求保值。

新北分署今天公開拍賣的BMW 435I GRAN COUPE黑色跑車，排氣量2979cc，直列6缸引擎搭配渦輪增壓，有306匹馬力、扭力峰值為40.8kgm，8速手自排，0到100公里僅需5.2秒，新車價約350萬元，本車2016年4月出廠，中古車價約130萬元。

新北檢偵辦高男涉犯《組織犯罪條例》，認定高男以犯罪所得購買本車，首度依據前述規定，囑託新北分署公開拍賣，拍賣公告一出，吸引11位競標者到場，包括多位中古車商，出價前仔細看車，確認無事故碰撞刮擦，全車除自行改裝2個後照鏡，其餘均為原廠配備，行駛里程為6.7萬公里。

新北分署預先告知本車太久沒發動、電瓶已經壞掉，買家須自行維修，新北分署不負任何瑕疵擔保責任，起標價從80萬元開始，11位競標者你來我往，很快就喊破100萬元，最後3位競標者纏鬥12分鐘，以高於底價的117萬2000元成交，前後共喊價56次，得主現金付清車價外加1萬元鑑價費。

新北分署指出，聽說本車更換一個電瓶要1萬多元，由於買主要自行負擔車況好壞與維修費用，原本就預期成交價會略低於中古行情，仍很滿意最終拍定價格，得款全數移交新北檢扣押，若判決有罪確定將沒收，否則會發還被告，提前拍賣變現保值，對當事人其實較有利。