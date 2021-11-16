　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸國務院任命甘霖為反壟斷局局長

▲▼陸國務院任命甘霖為反壟斷局局長。（圖／翻攝國新辦）

▲陸國務院任命甘霖為反壟斷局局長。（圖／翻攝國新辦）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸人力資源和社會保障部網站15日公告，國務院已任命甘霖為反壟斷局局長。甘霖原先就已擔任市場監管總局的副局長，這次是又兼任了反壟斷局的局長。

公開資料顯示，甘霖出生於1963年10月，擁有農學博士文憑，2011年起擔任工商總局副局長，2018年起擔任市場監管總局副局長，分管反壟斷工作。

大陸國家行政學教授汪玉凱認為，甘霖的任命體現了國家高度重視反壟斷工作，「基於現實要求，有必要設置一個整體的機構來加強反壟斷監管，促進中國經濟更好更健康發展。」

汪玉凱指出， 2020年末中國市場主體達1.4億戶，一個規範有序、公平競爭的市場環境對企業發展至關重要，特別是近年來，數字經濟快速發展，規模已超過GDP的三分之一，但同時也出現了不少競爭問題，「由於很多業態模式是新的，如何監管、怎麼監管存在較大的認知差距。」

甘霖被任命為國家反壟斷局局長，有觀點認為反壟斷執法機構升格為副部級呼之欲出，但也有專家認為，最終結果尚待觀察和確認。汪玉凱表示，如果為增加權威性，國家反壟斷局可能設置為部委管理的國家局，類似於國家知識產權局，行政層級屬於副部級；如果仍是司局級但高配一把手，也體現了對該機構的高度重視。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！「2年前事件」埋心結
沒吹冷氣電費噴6000元！神人曝神器：秒省5000
好市多熟食區熱量爆表！這款食物「榮登」第一
破「藍鯨遊戲」最終任務　3名小六女集體跳樓
林依晨女兒滿月了！禮盒曝可愛小名
柯文哲批高端「混打實為重打」　陳時中認了！
LIVE／ET午間新聞：遭瑪煞爆打住院10天 男大生首露面最
男同學煮麵「摻大麻油」！2女吃完險喪命
快訊／宇宙人成員宣布結婚！　甜娶8年插畫家女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

拜登、習近平視訊峰會　外交部：美方會後循例對我說明

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

瘦肉精殘留量5倍以上！　國民黨：這就是馬政府「禁萊豬」原因

柯文哲稱民汐線要做「全段」　侯友宜當面反駁：先啟動汐東線

姚文智新頭銜電影出品人　《流麻溝十五號》揭綠島女性思想犯故事

柯文哲批高端混打實為重打　陳時中認了：他講的有道理

蔡英文稱「核四在地震斷層帶」　柯文哲批：別再把核四當提款機

快訊／慘了！蔡英文支持它　網友驚呼：五個不同意！

高端無混打臨床實驗　柯文哲：簡直把人民當「實驗裡的白老鼠」

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

拜登、習近平視訊峰會　外交部：美方會後循例對我說明

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

瘦肉精殘留量5倍以上！　國民黨：這就是馬政府「禁萊豬」原因

柯文哲稱民汐線要做「全段」　侯友宜當面反駁：先啟動汐東線

姚文智新頭銜電影出品人　《流麻溝十五號》揭綠島女性思想犯故事

柯文哲批高端混打實為重打　陳時中認了：他講的有道理

蔡英文稱「核四在地震斷層帶」　柯文哲批：別再把核四當提款機

快訊／慘了！蔡英文支持它　網友驚呼：五個不同意！

高端無混打臨床實驗　柯文哲：簡直把人民當「實驗裡的白老鼠」

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

中信盃黑豹旗／麗山梁境晟1分打點安打　鶯歌一壘手也按讚

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

卓越保險評比出爐 13家獲獎

起底謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！　「2年前大麻事件」疑埋心結

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

他發生車禍就診！醫一檢查大驚「運氣真好」：家屬錯怪了

活著被塞進手提箱！24歲女突然失蹤　被恐怖男友棄屍高速公路旁

法巴銀行擬出售旗下美西銀行　聘金高達4163億！

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌向羅明才道歉　坦言「法國沒有地震帶」說法不精確

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

「韓國瑜兒盜帳號」爆料女大生道歉　韓天回應了

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」

敢在台中逞兇犯案　盧秀燕：天涯海角絕不放過

蔡英文握六都市長徵召權　林濁水：不要太民主才不會亂

柯文哲批高端實為重打　陳時中：講的有道理

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

黃偉哲再請假1天！後續視醫師建議再作決定

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

更多熱門

相關新聞

日月潭午後降雨了！居民嗨翻：聽見鳥在叫

日月潭午後降雨了！居民嗨翻：聽見鳥在叫

因華南雲雨區東移通過台灣，各地陸續迎來降雨，其中日月潭今（27日）下午起又降雨了！據了解，日月潭半小時內累積雨量1.5毫米，而這也讓連日乾涸的土地稍微解渴，令當地居民相當開心。

嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

大陸創新指數世界17名　較去年升5位

大陸創新指數世界17名　較去年升5位

地貼成殺手　籃協：場館濕氣肇因

地貼成殺手　籃協：場館濕氣肇因

紅霞轉中颱　路徑偏北帶來甘霖？

紅霞轉中颱　路徑偏北帶來甘霖？

關鍵字：

甘霖反壟斷局

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面