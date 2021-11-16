▲陸國務院任命甘霖為反壟斷局局長。（圖／翻攝國新辦）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸人力資源和社會保障部網站15日公告，國務院已任命甘霖為反壟斷局局長。甘霖原先就已擔任市場監管總局的副局長，這次是又兼任了反壟斷局的局長。

公開資料顯示，甘霖出生於1963年10月，擁有農學博士文憑，2011年起擔任工商總局副局長，2018年起擔任市場監管總局副局長，分管反壟斷工作。

大陸國家行政學教授汪玉凱認為，甘霖的任命體現了國家高度重視反壟斷工作，「基於現實要求，有必要設置一個整體的機構來加強反壟斷監管，促進中國經濟更好更健康發展。」

汪玉凱指出， 2020年末中國市場主體達1.4億戶，一個規範有序、公平競爭的市場環境對企業發展至關重要，特別是近年來，數字經濟快速發展，規模已超過GDP的三分之一，但同時也出現了不少競爭問題，「由於很多業態模式是新的，如何監管、怎麼監管存在較大的認知差距。」

甘霖被任命為國家反壟斷局局長，有觀點認為反壟斷執法機構升格為副部級呼之欲出，但也有專家認為，最終結果尚待觀察和確認。汪玉凱表示，如果為增加權威性，國家反壟斷局可能設置為部委管理的國家局，類似於國家知識產權局，行政層級屬於副部級；如果仍是司局級但高配一把手，也體現了對該機構的高度重視。