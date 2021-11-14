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人妻抓姦驚見「肉肉小三」　屋內狀況讓她嚇傻拔腿逃：好恐怖！

人妻抓姦驚見「肉肉小三」　屋內狀況讓她胃痙攣拔腿逃：好恐怖！

▲人妻抓姦破門的那一刻，直接胃痙攣吐了（示意圖photo-ac）

圖文／鏡週刊

真的是令人相當不解！一名人妻表示，最近因為老公行徑怪異，甚至說要下南部出差，於是她便找了徵信社跟監他，果然他是直奔小三家，而人妻默默看著小三的照片「有點微胖，打扮樸素又不起眼」，接著她直接上樓破門，雖沒有上演捉姦在床的劇情，但她開門看一眼後，卻直接胃痙攣吐了，網友則紛紛喊：「快放生！」

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該名女網友在《爆料公社》心碎發文，自己懷疑老公出軌，而老公藉口要去南部出差，「他前腳剛走沒多久，徵信社就通知我過去了。果然他直奔小三家」原PO也在車上默默看著小三的照片「女人有點微胖，打扮樸素又不起眼，我老公和她走在馬路上，一路都是摟摟抱抱還當街親嘴，就像剛熱戀的年輕情侶。」

隨著徵信社人員的建議，原PO也等到小三家熄燈後，才假裝是快遞並上樓敲門，原本以為會是捉姦在床，但打開門的那一刻讓原PO整個胃痙攣吐了「小三家從沙發、餐桌、連牆壁顏色、地板、都跟我家一模一樣！！甚至她身上穿的那件睡衣、我老公上週也同樣送了我一件。」老公見到原PO的出現，當下開口想解釋，不過原PO立刻逃離現場「一心只想永遠逃離那個變態又扭曲的出軌男。」

原PO難過說道「心崩壞了怎麼辦，才八點？我已經一個人在旅館喝醉了...真的心好痛好痛，根本是完全複製我家啊！好恐怖好扭曲」「為什麼他要選一個比我老至少10歲，重20公斤以上的老女人也能不要我」。文一出，網友也紛紛鼓勵她「不值得為此再淚流，請珍惜自己，展開全新的生活！」「這男的有病吧？！抱抱～姊妹們挺妳～」「妳很美不要糟蹋自己」「早點知道應該還是算幸運」「直接離婚了」「強大起來而離開」「希望一切都會很快好起來！加油！」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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