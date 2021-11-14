▲研究：喝咖啡可降低8％中風風險，「腦梗塞」預防效果更明顯。（圖／取自Pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

喝咖啡好處多！雙和醫院神經內科主任陳龍搜集130篇文獻進行統合分析，證實喝咖啡可以降低中風風險。研究結果指出，喝咖啡降低8%中風風險，其中俗稱「腦梗塞」的缺血性中風可達15%、出血性中風10%，但每天喝多少量並不影響預防成效。另外，喝咖啡也能延緩巴金森氏病人病程進展，研究也於日前刊登於國際期刊。

陳龍受訪時表示，之所以會進行咖啡研究，是因為自己喜歡喝咖啡，加上看到過去文獻回顧指出，咖啡喝太少沒有用，喝太多卻有副作用，因此才會與同事進行文獻蒐集，分析健康的人喝咖啡是否能降低中風發生比率。研究結果正面，但並未看到降低中風比率與每日喝咖啡劑量有明顯相關性，但可以知道的是，「有喝一定有幫助」。

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陳龍說，此次研究總共搜集120~130篇國際文獻，刪掉研究設計不符合標準與品質較差的研究，最後共有7篇納入分析，研究期間為1990年到2020年，受試者高達240萬人。根據文獻中受試者的自述與就醫紀錄，每天喝的咖啡量從1杯到14杯不等，以西方人一杯約150~200c.c.的劑量換算，最高一天可喝到2800c.c.，但受試者均無明顯不適，且對缺血性中風保護力也較出血性更為顯著。

陳龍提到，咖啡之所以對預防中風有效，是因為其成分中含有抗氧化成分，對於預防動脈硬化疾病有助益，而過去研究也證實，咖啡對於肥胖、血糖控制也有幫助。而自己在2年前曾做過另一篇咖啡研究，顯示每天喝2杯咖啡對延緩巴金森氏症亦有助益，兩篇研究均刊登於國際期刊。

雖然統合分析以顯示咖啡可以預防中風，但陳龍仍提醒，每個人對咖啡的耐受度不同，雖然此次研究沒有找到與劑量的相關性，但自己每天也只會喝2至3杯，約莫便利超商一杯大杯美式的量。「咖啡只能證明它無害」，民眾平時還是要多運動、控制好三高，才能真正預防中風發生。