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夫妻離婚同居「他凍未條」　闖前妻房強吻猛揉：跟妳男友一樣愛妳

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿德（化名）想硬上同居的外籍前妻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中一對夫妻於2016年離婚，但為共同扶養未成年子女，所以外國籍人妻瑪莉（化名）和台灣老公阿德（化名）仍協議同居。今年初瑪莉獨自在房內被性慾高漲的阿德闖入房內強壓在床上，慘遭強吻還被撫摸私處，她不斷哭喊「我已經有男友」，若這樣會活不下去，之後阿德才住手。事後阿德還傳LINE和她說，自己和她男友一樣愛她。

根據判決書指出，阿德和瑪莉於2016年9月離婚後共同住在台中，一起扶養未成年子女，今年1月4日下午，阿德看到瑪莉一人獨自在房間內，於是進到房內和她說話，之後卻開始撫摸她的大腿和胸部，期間瑪莉明白告訴他不要，也表明「我已經有男朋友」、「我們已經離婚很久了」，然而阿德仍克制不住自己，將瑪莉強壓在床上強吻，搓揉胸部，和伸手撫摸瑪莉陰部。

瑪莉不斷掙扎哭喊「我不要」、「繼續這樣做，我會活不下去」後，阿德才終於停止動作。事後瑪莉出門把事情經過告訴男友，在男友的陪同下於當天下午4點報警處理，並於傍晚到醫院驗傷，她的肩頸有多處明顯瘀青。

瑪莉向法院提告並表示，阿德不僅強吻她、強行撫摸她的腿、胸和陰部，還一度掏出陰莖想要和她發生性行為，在她強硬拒絕後便換成以手指性侵。阿德則辯稱兩人當時聊天氣氛好，只是順著情況做下去，並沒有違反瑪莉意願，當瑪莉拒絕後也沒有再繼續，因此不能算是強制性交未遂。

法官勘驗兩人LINE對話紀錄，當天案發後阿德還說「親愛的的、小心開車喔！」、「記得接孩子、我喝酒了、愛你喔！」瑪莉則質問「你今天為什麼要那樣對我？做什麼事情要理智一點。你這麼做有些過分，沒辦法原諒。」阿德則回，「愛你阿、跟你男友一樣」，讓瑪莉怒回「強暴女人這叫愛」！

法官認為聊天紀錄足以顯示性侵行為存在，另有驗傷報告和告訴人、證人等證據，但根據驗傷報告顯示，瑪莉陰部內並無採集到阿德的DNA，所以難認阿德有指侵行為，因此認定阿德強制性交未遂罪名成立，判處2年徒刑，可上訴。

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