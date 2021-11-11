食品廠富少聲押　員工哽咽說他有禮貌...里長讚老闆是大善人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化知名食品大廠「百桂食品」富少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，竟將18歲、就讀大一的宋姓男大生打進ICU。整起案件引起全台輿論撻伐，事發4天後張父及妻子上午出面下跪道歉，承諾所有醫療及後續照顧費用將會一力承擔，祈禱宋同學能夠盡速康復。

▲百桂食品業者張父及前妻下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

張父上午受訪時指出，小兒子前一天來電說「他要去拜拜」，然後要一起吃飯，至昨(10)日傍晚有媒體打電話詢問，才知道小兒子闖大禍了，帶著慰問金前往榮總探視宋同學的傷勢，卻無法進入，從昨天案發至今，張父未曾闔眼也未進食，今天再度前往醫院下跪道歉，就是希望得到宋媽媽的諒解。

▲百桂食品業者張父道歉。

《東森新媒體ETtoday》追查，張父20多年前一人隻身從台北來到彰化，與前妻婚後生下2子，先在二林白手起家開業，再拓展到現今規模，後來卻因為忙於工作與前妻走上離婚一途，2小孩都在台中與媽媽同住在一起，白天再回到工廠工作，而張敦量偶爾負責跑業務。

據工廠內一名待了10多年的員工哽咽的說，董事長為人善良，對員工非常寬厚，疫情期間這半年多來，工廠幾乎快撐不下去了，但薪水還是照發， 2小孩就算領低薪也沒有怨言，尤其張敦量是她從國中看到大，看到她都會喊「阿姨好」，昨天看到媒體報導後，簡直無法置信。

而里長也說，「百桂食品」是在地優良廠商，張父更是地方的大善人，濟貧扶弱，只要地方有需要，他一定不缺席，如今小孩出事了，父母今天也出面向宋媽媽道歉，並承諾將負起最大責任，如今張敦量被聲押接受司法制裁，更期盼受害的宋同學恢復健康，張父盡快走出陰霾，振作起來。