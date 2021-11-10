巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

▲全家便利商店推出「國際巧克力大賞」指定品任2件6折。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

首波冷空氣報到，全家便利商店看好溫暖性商品需求增加，即日起至11/30推出「國際巧克力大賞」活動，導入10國、近50款異國人氣巧克力推出「任選第二件6折」優惠；另外私品茶與永豐餘生技聯名推出的3款熱銷熱飲，桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、濃仙草飲同步限量回歸，溫罐指定商品也有第二件6折！

台灣巧克力商機年達近百億，全家便利商店內部銷售數據發現，每年11月氣溫開始下降，巧克力的銷售業績反向一路上升，因此瞄準百億黑磚商機，即日起至11/30推出來自義、法、波蘭、西班牙、比利時、日本以及台灣等10國的巧克力聯軍應戰，近50款特色巧克力商品即日起至11/30，可享指定商品「任選第二件6折」優惠，巧克力控可把握機會搶優惠。

▲全家私品茶3款人氣熱飲回歸。（圖／業者提供）

另外全家私品茶自去年與永豐餘生技合作，推出桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、濃仙草飲等3款熱飲，十分受歡迎，今年再度暖心回歸，更特別設計私品茶楓葉杯款。為慶祝商品回歸，即日起推出「一暖好茶轉轉樂」活動，民眾可透過全家APP或全家LINE官方帳號，即可進入活動頁面，即抽即中，最大獎可抽中「指定熱飲單杯1元」優惠，每個帳號當天限玩2次，抽好康機會數量有限轉完為止。



業者觀察也發現，每到氣溫下降，溫罐商品可衝高到4至5倍，即日起至11/30全家推出16款溫罐商品，主推伊藤園暢銷品牌TEAS’TEA系列商品「大吉嶺無糖紅茶」，活動期間內購買指定商品可享「第二件6折」優惠。

▲全家溫罐指定商品第2件6折。（圖／業者提供）

此外為迎戰雙11，全家即日起至11/16於全門市嚴選近百項商品推出「同品牌、同價位加11元多1件」優惠，包括茶飲、咖啡、零食、泡麵等通通有；APP隨買跨店取則有破200項商品最低下殺55折起，像是咖啡有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等，其他飲品、鮮食也都有指定優惠，每日品項都不同，天天逛天天省。

▲全家有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等優惠。

而7-11門市即日起至11/14推出CITY系列指定飲品任選買1送1優惠，包括CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)、CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL抹茶珍珠歐蕾(冰/熱)。

即日起至11/16，7-11 OPEN POINT行動隨時取則是祭出指定CITY系列飲品第2杯11元或111元及1111元優惠組合，包含CITY CAFE特大杯美式咖啡第2杯11元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶第2杯11元，CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡21杯1111元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選5杯111元。

▲7-11雙11推出CITY系列指定飲品任選買1送1優惠。