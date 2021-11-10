國家地理雜誌談「大潭藻礁」被出征　網傻：研究單位也攻擊？

▲國家地理雜誌談「大潭藻礁」的保育問題，被網友出征。（圖／翻攝國家地理雜誌）



記者鄒鎮宇／綜合報導

12月18日四大公投倒數，其中中油三接天然氣工程是否會影響大潭藻礁生態系，成為雙方辯論的焦點。對此，「國家地理雜誌」在臉書粉專貼出對於大潭藻礁的看法，「能源與礁爭地，使大潭藻礁的命運蒙上一層隱憂」，卻引來許多網友砲轟留言。

「國家地理雜誌」統計的數據顯示，桃園市共有32個報編工業區，數量排名全台第二，僅次於新北市。而觀音區的海岸線長達15公里，為桃園市沿海面積最大的一區；8800甲的土地中，有超過1350甲是工業區，沿海幾乎已被工廠填滿。

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國家地理雜誌指出，長期排放的工業、家庭廢水以及廢棄物汙染早已使得桃園北邊75%的礁體奄奄一息，僅剩南邊25%的礁體狀況相對較好（大約是觀新、大潭）。從保育的觀點來看，把僅存狀況較好的藻礁保護起來極為重要。

然而，大潭藻礁所在地觀塘工業區，也正在進行一項迫切的工程：中油第三天然氣接收站（簡稱三接），預計要在2025年供氣發電，以因應能源轉型政策，填補未來核電廠與協和電廠除役後的北部供電缺口，「能源與礁爭地，使大潭藻礁的命運蒙上一層隱憂。」

▲▼網友紛紛到國家地理雜誌的貼文下方留言。（圖／翻攝國家地理雜誌臉書）



網友看完紛紛留言，「專題報導？我還以為是廣編特輯呢」、「感謝協助判斷不續訂」、「真的是很慶幸今年決定不續訂，要是看到送來這樣的內容我一定氣死」、「你在這裡發廢文和上班的電，是哪來的？」「請問全台有多少人放假會特別跑去潛水看藻礁？？而且旁邊就有維護更好的觀新藻礁保育區了」。

也有人說，「腦袋裡只有四個同意與四個不同意的兩方人馬已抵達戰場」、「笑死，國家地理頻道不能談論地理」、「啊！國家地理雜誌不寫藻礁，難道要寫萊豬？」「太苦了，這也能被出征」、「辛苦了國家地理雜誌，理性的內容要被黨的不理性出征」」、「國家地理雜誌基本上是站在友善地球的角度看事情，許多滿腦子意識形態，喜歡看黨的態度說話的人，請可以退下領便當了」、「專門的研究單位都要攻擊，太可怕了吧…啊他們就專門研究地理這麼久了，就照實把研究成果寫出來而已吧」。

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