北捷鬆綁防疫！　禁食線外可飲食、充電桌重新開放

▲民眾戴口罩等候台北捷運列車。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北捷運公司6日宣布，因應中央流行疫情指揮中心及北市府防疫鬆綁政策，即日起他們配合執行相關防疫措施，如車站旅客全程佩戴口罩政策不變，適時鬆綁戴口罩措施；所屬場館活動開放，適時取消容留人數限制及鬆綁戴口罩措施等；環境消毒及執勤管理仍持續嚴格進行，提供民眾一個舒適搭乘及休閒運動環境。

台北捷運調整防疫措施如下：

●車站

當旅客進入本場所請全程佩戴口罩，於禁食線外保持社交距離下，得暫時脫口罩飲食，違反規定者，最高罰鍰新台幣1.5萬元，並拒絕運送。

目前捷運仍持續全時清消，營運時段車站頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；營運結束後，車站及列車則再次清消；同時提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。

●充電桌、飲水台

全線捷運車站、地下街等處充電桌均開放，提供手機、其他行動裝置緊急使用。為保持社交距離避免群聚，每一組充電桌僅限一人使用，如有多組充電桌將採取間隔開放方式，使用期間請旅客遵守相關防疫規定，並佩戴好口罩。此外，飲水台將配合台北市自來水事業處公告後，開放飲用水服務。

●台北市兒童新樂園

兒童新樂園配合取消容留人數降載，恢復1.6萬人容留管制，並於網頁設置「人潮管制燈號」，如達9600人（60%）顯示橙色燈號，現場實施宣導疏導，如人數達1.6萬則顯示紅色燈號，實施入口管制暫停入園，於捷運車站EMDS、PIDS跑馬燈刊播宣導，請遊客隨時注意網站首頁「人潮管制燈號」。

遊客入園時，配合防疫實聯制及量測體溫，且須全程佩戴口罩，只在飲食或拍照時，得以暫時脫下口罩；美食街內取消總量及人流管制，不特定對象應維持社交距離，或使用具有隔板的座位飲食。

●台北小巨蛋冰上樂園、北投會館

台北小巨蛋冰上樂園及北投會館配合取消容留人數限制，惟北投會館採預約制控制入場人數，顧客進入場館仍須全程佩戴口罩（含待在看台區或停止運動時），只在運動當下得以暫時脫口罩。

●跳舞區（中山地下街、爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）

跳舞區現場進行空間區隔，使不特定對象得以保持社交距離；民眾除配合防疫實聯制外，進入跳舞區請先掃描QR Code，本場所除運動外，請全程佩戴口罩。

北捷提醒民眾，心情微解封，防疫不鬆懈，體驗休閒運動設備，請務必配合防疫管理規定，如量測體溫、實聯制、勤洗手等，大家「疫」起戰勝病毒。