　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

▲▼國教署長彭富源。（圖／記者許敏溶攝）

▲彭富源（圖中站立穿西裝者）指2.5萬筆遺失的學習歷程檔案已完成重新上傳。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部因人為疏失，導致2.5萬筆高中職學生學習歷程檔案資料遺失，教育部國教署長彭富源今（10日）表示，透過逐校逐生的輔導機制下，10月26日已經完成重新上傳，且有書面回報確認完成2.5萬重新上傳，因為目前還在資料上傳期間，故對所有學生來說，沒有公平性問題，也會進行追究責任，本週六前會提出書面檢討與懲處報告，也對此事造成外界困擾再次感到抱歉。

教育部規劃實施111學年度大學考招新制，並在高中推動「學習歷程檔案」，減輕學生在高三時準備大學備審資料的負擔，卻傳出相關檔案驚爆消失的離譜事件，根據教育部清查結果，影響範圍為81校、學生7854人，2萬5210件檔案遺失，其中以台中市22所學校受害為最嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件爆發後，教育部長潘文忠多次親自對外道歉，強調要強化機房與系統管理，把備份密度增強，更記取更深刻教訓，讓相關機制更完整，今天教育委員會審查教育部相關部會預算，包括國民黨籍立委萬美玲、林奕華都關心事件後續進度，更擔心可能有公平性問題，還有究責進度。

▼教育部長潘文忠曾針對學習歷程檔案遺失事件多次公開致歉。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

彭富源指出，受影響的7854個學生遺失的2萬5210件檔案遺失，已經在10月26日完成，而且是在透過「逐校逐生」的輔導機制下，進行書面回報，才敢確認完成，對這次事件造成影響再次感到抱歉，也從中學習到非常多教訓。

至於是否有公平性問題，彭富源表示，因為這段時間還在學校作業層級，不止受影響的7854個學生，所有學生都是在資料上傳期間內，受影響學生也是在時間內就原程序上傳資料，故就時間與程序而言，對7854個學生或其他學生來說，都是一致的，「沒有公平性問題」。

彭富源進一步表示，行政究責一定會處理，委辦廠商究責，將回到行政契約處理，相關的書面懲處報告，在本週六之前會出爐。

另立委也關心後續的精進措施，彭富源指出，將進行多重的複合機制的防護，包括第三方查核，強化對機房的整合管理，讓民眾更有信心，所以在機房的投資與人力配置將增加八個人，而機房雖然原本已有備份機制，外界還是擔心這次事件重演，在主機快照上，調整為每兩小時一次，並進行還原演練，檢查進行備份後有沒有發生效果，並透過還原演練來查驗是否達到效果。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
「神佛級停車」台大名醫找到了！　一句話曝原因
退休警「摩鐵激戰」猝死！　妻醫院見小三才知綠
最新突破性感染「這2款」疫苗暴增！　AZ反下降
快訊／台61線嚴重車禍！　傷亡不明大回堵
快訊／「焦糖」陳嘉行證實選議員！　自爆：有勁敵出錢勸退
快訊／不只台積電！陳其邁鬆口：一堆大廠也要來
擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生媽悲喊：還有天理嗎？
春節檢疫傳「10+4鬆綁為7+7」　陳時中回應了
酒駕被攔查！他竟「咬斷所長大拇指」吐警車
吃泡麵更貴了！　這2款也漲幅超過1成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

日本入境鬆綁「台灣未列入」！前台大醫曝關鍵點：小黃卡不是問題

民團8縣市抽檢「台灣豬標章」揭5亂象　轟蘇貞昌變成一個可怕笑話

「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

傳春節檢疫「打兩劑疫苗可7+7」　陳時中：還沒定案

今午後轉乾！最冷時刻將至「各地低溫」出爐　12月偏冷機率高

「雙11包裹海嘯級狂湧」她勸理性購物被公審！店員喊4招：速取貨

「貨車逆向超車」險收孕婦一家！人夫怒了：不姑息　1點更嚇人

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

日本入境鬆綁「台灣未列入」！前台大醫曝關鍵點：小黃卡不是問題

民團8縣市抽檢「台灣豬標章」揭5亂象　轟蘇貞昌變成一個可怕笑話

「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

傳春節檢疫「打兩劑疫苗可7+7」　陳時中：還沒定案

今午後轉乾！最冷時刻將至「各地低溫」出爐　12月偏冷機率高

「雙11包裹海嘯級狂湧」她勸理性購物被公審！店員喊4招：速取貨

「貨車逆向超車」險收孕婦一家！人夫怒了：不姑息　1點更嚇人

2寶爸小學家長會「偷吃人妻」！寫完悔過書「繼續奔摩鐵激戰」

中信盃黑豹旗／馬祖唯一敲安　吳政陽歸功發球機特訓

可樂：萬人瘋搶國旅行程　易飛網推「快閃高雄」雙11優惠搶市

德國高顏值王妃媲美凱特爆紅！　模特兒身材穿「桃紅禮服」打趴全場

翁履中／美國國會議員突訪台灣　四項觀察指標

拒打疫苗醫藥費自付！受不了疫情狂爆　新加坡不再免費治新冠

山東海陽「核能供熱」示範項目啟用　成大陸首個「零碳供暖」城市

備戰春節10+4！新北防疫旅館難負荷　侯友宜拋1建議盼中央採用

1400萬房「爸出頭期款該衝嗎？」　她月薪4萬...靠1招減輕房貸神了

秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

婆婆賞300萬催生　老公霸氣回1句護妻

王必勝不倫曝光全家遭殃　「仙氣妻」因朋友一句話落淚了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面