2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

▲彭富源（圖中站立穿西裝者）指2.5萬筆遺失的學習歷程檔案已完成重新上傳。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部因人為疏失，導致2.5萬筆高中職學生學習歷程檔案資料遺失，教育部國教署長彭富源今（10日）表示，透過逐校逐生的輔導機制下，10月26日已經完成重新上傳，且有書面回報確認完成2.5萬重新上傳，因為目前還在資料上傳期間，故對所有學生來說，沒有公平性問題，也會進行追究責任，本週六前會提出書面檢討與懲處報告，也對此事造成外界困擾再次感到抱歉。

教育部規劃實施111學年度大學考招新制，並在高中推動「學習歷程檔案」，減輕學生在高三時準備大學備審資料的負擔，卻傳出相關檔案驚爆消失的離譜事件，根據教育部清查結果，影響範圍為81校、學生7854人，2萬5210件檔案遺失，其中以台中市22所學校受害為最嚴重。

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事件爆發後，教育部長潘文忠多次親自對外道歉，強調要強化機房與系統管理，把備份密度增強，更記取更深刻教訓，讓相關機制更完整，今天教育委員會審查教育部相關部會預算，包括國民黨籍立委萬美玲、林奕華都關心事件後續進度，更擔心可能有公平性問題，還有究責進度。

▼教育部長潘文忠曾針對學習歷程檔案遺失事件多次公開致歉。（圖／記者許敏溶攝）

彭富源指出，受影響的7854個學生遺失的2萬5210件檔案遺失，已經在10月26日完成，而且是在透過「逐校逐生」的輔導機制下，進行書面回報，才敢確認完成，對這次事件造成影響再次感到抱歉，也從中學習到非常多教訓。

至於是否有公平性問題，彭富源表示，因為這段時間還在學校作業層級，不止受影響的7854個學生，所有學生都是在資料上傳期間內，受影響學生也是在時間內就原程序上傳資料，故就時間與程序而言，對7854個學生或其他學生來說，都是一致的，「沒有公平性問題」。

彭富源進一步表示，行政究責一定會處理，委辦廠商究責，將回到行政契約處理，相關的書面懲處報告，在本週六之前會出爐。

另立委也關心後續的精進措施，彭富源指出，將進行多重的複合機制的防護，包括第三方查核，強化對機房的整合管理，讓民眾更有信心，所以在機房的投資與人力配置將增加八個人，而機房雖然原本已有備份機制，外界還是擔心這次事件重演，在主機快照上，調整為每兩小時一次，並進行還原演練，檢查進行備份後有沒有發生效果，並透過還原演練來查驗是否達到效果。