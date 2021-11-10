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醫師親推「肌膚三秒膠」終結乾裂癢！「乳膏保濕＋無水不刺痛」換季水嫩神隊友

▲▼ 醫師親推「肌膚三秒膠」終結乾裂癢！「乳膏保濕＋無水不刺激」換季水嫩神隊友 。（圖／品牌提供）

▲冬天氣候乾冷很容易讓身體肌膚乾癢，嚴重者甚至出現乾紋就像缺少水的龜裂大地。（圖／取自免費圖庫）

生活中心／綜合報導

在天氣乾燥的冬季，皮膚常出現脫皮、乾癢、龜裂，忍不住搔抓之後還會有泛白屑的情況，嚴重一點若抓到破皮流血，甚至可能造成細菌感染；不只是外表不美觀，就連健康都亮紅燈。根據中央氣象局指出，今年冬季和去年一樣發生反聖嬰現象機率偏高，東北風因此可能較頻繁影響台灣，這代表天氣涼冷的時間更多更長，不免讓人擔心原本就乾燥、搔癢的皮膚，受到極端氣候的影響更容易出問題；皮膚科醫師就表示從去年冬天開始，越來越多患者因乾癢、龜裂等皮膚不適前來求診，人數呈現暴風式攀升。

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想在脫下厚重冬衣的那一刻，露出細滑柔嫩的健康肌膚，平時生活習慣要多注意，例如使用富含水分的清潔產品，透過大量保濕滋潤皮膚，並以溫水洗澡，避免以肥皂等清潔力過強的產品或過熱的水洗澡，帶走天然皮膚油脂。此外，勤勞塗抹具有修護作用的保養品，也能幫助養出一身水噹噹的美麗肌膚；關於如何選擇產品，皮膚科醫師李柏蒼就給出「極端氣候肌膚保養3大關鍵」：一、選擇專業藥廠出品的保養品，二、選擇無添加香精、色素、防腐劑的保養品，三、選擇無添加水乳膏劑型保濕，可以在肌膚上形成保護膜，同時溫和修護極度乾燥的受損肌膚。

▲▼冬天,反聖嬰,皮膚,乾癢,龜裂,QV重度修護乳膏,皮膚科,保養,李柏蒼。（圖／品牌提供）

▲皮膚科李柏蒼醫師給出反聖嬰極端氣候下肌膚保養品選擇三大關鍵。（圖／李柏蒼醫師提供）

像是來自澳洲的「QV重度修護乳膏」，因乳膏質地為不含水的配方，有別於一般市面上的乳霜劑型，擦上後更能在肌膚上形成一層保護膜，緩解及溫和滋養極度乾燥的肌膚，不易刺激，同時提升肌膚柔嫩度，針對敏弱肌、極乾肌、乾癢肌、乾裂受損肌，更能達到溫和修護不易刺激的效果，給肌膚最安心的呵護，肌膚會起屑、乾癢、龜裂正是由於皮膚天然保護屏障失去作用，透過塗抹「QV重度修護乳膏」在皮膚上，品牌表示醫學臨床實證能長達24小時長效保濕，而且無添加香精、色素、防腐劑、丙二醇和羊毛脂，成分單純，不阻塞毛孔、不致粉刺，全家使用都放心。

▲▼ 醫師親推「肌膚三秒膠」終結乾裂癢！「乳膏保濕＋無水不刺激」換季水嫩神隊友 。（圖／品牌提供）

▲QV重度修護乳膏的三重保濕機制，讓皮膚維持天然屏障，抵擋得住冬天乾冷氣候的襲擊。（圖／台灣意高藥品提供）

美式賣場「好市多」常有優惠價格造成會員瘋搶，往往也會引發社團熱烈討論；對此，就有消費者經朋友推薦使用「QV重度修護乳膏」，讓她原本爆乾的敏感肌只花了一週時間就變得鎮定許多、不再發癢，驚呼真的很給力！原先常進出冷氣房、洗完澡皮膚非常乾、癢到抓破皮，擦了其他保濕乳卻因含水成分感到刺痛，沒想到「QV重度修護乳膏」的特殊質地和無水配方，讓她擦了一週皮膚就重新找回光澤感，笑說：「後來直接去好市多把它帶回家了」並且在好市多臉書社團分享感想，引來眾多愛好者留言「開讚」：「這超好用的一大罐CP值超高，……止癢效果很讚哦！」、「好用，在我家根本堪稱萬用膏」、「這罐真的很適合乾癢皮膚用，會有舒緩的效果，而且用在乾裂處也不刺痛，我家全都用這罐」。

▲▼ 最強寒流來襲！皮膚「乾裂癢」，醫師親推肌膚三秒膠「乳膏保濕＋無水不刺激」，對抗極端氣候！ 。（圖／品牌提供）

▲（圖／翻攝自《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

也有民眾在好市多臉書社團發文表示，捨不得媽媽因為脫屑龜裂的腳，癢到一直抓、皮膚都變醜了，看到團友對「QV重度修護乳膏」的眾多好評，於是買給媽媽試擦，結果「隔天起床檢查媽媽的腳沒有脫屑或粗粗的，保濕效果整個狠甩大大超越乳霜」，分享「QV重度修護乳膏」紮實的乳膏質地滋潤感很好，擦完皮膚呈現健康的光澤感，很適合極度乾癢的皮膚，不少團友心有戚戚焉留言回應，「我的皮膚科醫師也是推薦這牌子」、「這罐我也拿來給女兒冬天擦，真的很讚又無香料！」、「摯愛！因為讓我的爸不再癢癢癢的抓個不停啊，期待有促銷」。

▲▼ 最強寒流來襲！皮膚「乾裂癢」，醫師親推肌膚三秒膠「乳膏保濕＋無水不刺激」，對抗極端氣候！ 。（圖／品牌提供）

▲（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

中央氣象局發布預報提醒民眾，今年冬天將可能是40年來冷氣團最早報到的一年，害怕皮膚乾癢龜裂的惡夢再度來襲，不妨趕緊購入肌膚保養品，「QV重度修護乳膏」解肌膚的乾裂、舒緩乾燥肌膚不適，強化保濕滋潤，準備好安心過冬。好市多2021年「黑色購物節」將自11/22起至11/28登場，也許會有相關促銷活動，有興趣的民眾不妨前往撿便宜。
 

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