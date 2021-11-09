第14輪又沒混打！3大疫苗全年齡開放「莫德納第一劑來了」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/ ，以下簡稱預約平臺）第14期規劃提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種，相關對象及期程說明如下：

▲莫德納疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

一、 符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

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二、 預約分流時程：

(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。

(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、 施打時程：11月13日至11月24日。

▲第14期疫苗預約對象、時間。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，本次AZ疫苗第二劑提供滿8週以上可接種，意即預約平臺顯示第二劑可施打日為11月27日(含)前者均可接種；莫德納疫苗第二劑提供滿4週以上可接種，意即預約平臺顯示第二劑可施打日為12月25日(含)前者均可接種。本期開放對象將於11月10日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心另指出，平臺意願登記將於11月10日下午2時起，重新開放意願登記或修改。

▲第14輪開放3大疫苗預估接種人數。（圖／指揮中心提供）