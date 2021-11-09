　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重驚傳「蜘蛛盜」出沒！住戶在家也照偷　還會把東西歸位

住在當地30年的郭先生表示，防火巷無監視器也沒照明，小偷會沿著水管往上攀爬，潛入2、3樓行竊。（圖／趙世勳攝）

▲住在當地30年的郭先生表示，防火巷無監視器也沒照明，小偷會沿著水管往上攀爬，潛入2、3樓行竊。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年9月，新北市三重成功路一處巷弄接連發生3起住宅竊盜案，該名竊賊似乎對周遭地形熟門熟路，專挑沒感應照明燈、監視器的幽暗防火巷下手，警方偵辦時陷入膠著，時隔2個月仍舊抓不到人，不少住戶怨聲連連。上月26日，里民、議員及警方一起到防火巷會勘，商討如何改善居住安全及防止竊賊再度上門。

「小偷從防火巷把鐵窗撬開，拆卸後進來，在一樓小心翼翼翻找，完全沒出聲，我兒子住二樓，也沒發覺異狀」，遭闖空門的蔡先生說，竊賊超囂張，不僅輕鬆潛入屋內，還翻箱倒櫃搜括財物，把不要的東西全丟在臥室床上，不到5分鐘就摸走一袋內有20、30萬元的現金及2顆50分的鑽戒，損失近50萬元，直到他們返家後，發現床上都是雜物，才驚覺遭闖空門，立即報警。

中秋連假遭竊的2、3樓住戶被偷怕了，趕緊加裝機車鎖及鐵鍊，避免鐵窗被剪斷。（圖／趙世勳攝）

▲中秋連假遭竊的2、3樓住戶被偷怕了，趕緊加裝機車鎖及鐵鍊，避免鐵窗被剪斷。

「小偷離開時，頭戴鴨舌帽、口罩，甚至還用毛巾把臉捂住。」蔡先生說，就算監視器有拍到影像，警方也無法比對身分特徵，因為竊賊手腳十分俐落，他在這裡住這麼久，還是頭一次發生竊案，不知為何最近被小偷盯上，「想到小偷一天沒落網，心裡就無法踏實，現在只能在防火巷加裝遠端連線監視器，把鎖螺絲的鐵窗換成釘釘子，加強牢固，別讓小偷有機可乘。

無獨有偶，住宅竊盜案發生2周後，當地居民本該迎來3天開心的中秋連假，豈料，隔沒幾戶的廖先生家中也遭小偷。廖先生說，9月20日是連假最後一天，他們住3樓，兒子一有零錢就會丟進撲滿，當天卻聽到「咚」一聲，心想怪怪的「零錢去哪了」，隨即問父母親「有沒有拿他零錢」，加上放在抽屜的外幣也被摸走，這下才恍然大悟有小偷入侵，且竊賊還把東西歸位，簡直船過水無痕。

然而，除了3樓遭殃，同棟公寓的2樓也無一倖免，小偷都是從防火巷進入，剪破鐵窗後，搜刮2萬元現金，再從公寓正門離開，但小偷留下「黑腳印」被屋主意外發現，因此也向警方報案，只是竊賊全身包緊緊，加上天色昏暗，警方想辨識出身分，實在不容易。

對此，轄區警方表示，目前已加派警力，以2人一組在晚間6點至凌晨2點輪班守望，加強公寓周遭治安的巡邏勤務，專案小組也利用大數據分析，循線調閱監視器，比對出嫌犯特徵及長相，雖已鎖定相關人士，但因幾項特徵、嫌犯窩藏地點尚待確認，第一時間也報請檢察官指揮偵辦，會儘快抓到嫌犯，還給住戶安寧的居住環境。

住在公寓3樓的廖先生一家人中秋連假在外遊玩，返家後才發現兒子的撲滿被一掃而空，抽屜的外幣也被竊賊摸走。（圖／趙世勳攝）

▲住在公寓3樓的廖先生一家人中秋連假在外遊玩，返家後才發現兒子的撲滿被一掃而空，抽屜的外幣也被竊賊摸走。

延伸閱讀

暗巷易盜2／照明差又無監視器　2個月逮嘸賊　議員批警「太怠慢」
就是不判死1／華山分屍案驚傳重大瑕疵　更一審鑑定做半套就宣判
零售界林志玲2／徐旭東口直心快大砲常惹議　投資算得精是求謹慎要能睡得著覺　

 

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
鮑德溫新片又爆「燈光師遭毒蜘蛛咬」　敗血症恐截肢
「新竹張先生」訂56個便當　外送員等40分鐘打給他傻眼
屁孩霸凌「西門町街友」拍抖音　他1舉動暖哭4萬人
獨／全台最大！一蘭拉麵2號店要來了　地點內部曝光
11歲女「10年來只吃雞塊」　再餓也要挑食！一查竟是罹罕病
高帥男模猝逝！　友人以為他喝酒睡著…3小時後竟屍僵
顏清標挨批欠債1.8億脫產擺爛　鄉民酸7字掀戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

橋下停車不熄火　警見「長條物」秒搶命

三重驚傳「蜘蛛盜」出沒！住戶在家也照偷　還會把東西歸位

快訊／五股水泥輸送車撞民宅「電桿折斷」　駕駛：方向盤彎不過去

酒醉騎士直衝貨車底昏迷！　地上「掉出鬼頭」路人驚嚇報警

19歲淡水男騎車自摔「頭部爆血」昏迷　送醫搶救仍命危　

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

成大大二醫學生被爆代刀手術　囂張嗆學長姊：沒本事就閉嘴

爸常買保險套！女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

斯文男住院認識60歲婦人　竟趁她借廁所「掐脖性侵」

通訊行找人竟打110報案「有人輕生」　顧客睡一半驚見4警察闖進來

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

仰德大道物流車下山「失控暴衝」　高速推撞小貨車電桿斷裂閃火光

橋下停車不熄火　警見「長條物」秒搶命

三重驚傳「蜘蛛盜」出沒！住戶在家也照偷　還會把東西歸位

快訊／五股水泥輸送車撞民宅「電桿折斷」　駕駛：方向盤彎不過去

酒醉騎士直衝貨車底昏迷！　地上「掉出鬼頭」路人驚嚇報警

19歲淡水男騎車自摔「頭部爆血」昏迷　送醫搶救仍命危　

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

成大大二醫學生被爆代刀手術　囂張嗆學長姊：沒本事就閉嘴

爸常買保險套！女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

斯文男住院認識60歲婦人　竟趁她借廁所「掐脖性侵」

通訊行找人竟打110報案「有人輕生」　顧客睡一半驚見4警察闖進來

主管沒出差卻月領8千旅費　台鐵幫腔稱「合規定」：業務不輕鬆

頂15度低溫…粉絲戶外撐傘夜排！　22歲男偶像震驚：趕緊給我回家

大谷翔平入圍美聯年度MVP　與小葛雷諾、席米恩競爭

友邦吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲

快訊／反核四是假議題？　王美花：重啟核四不是一個選項

陽明訂造LNG船箭在弦上　蘇伊士運河對該型船通行費不漲反跌

橋下停車不熄火　警見「長條物」秒搶命

立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

高爾宣甜蜜過夜同團正妹！「同款情侶戒露餡」　前女友怒爆他無縫接軌

選秀歌手餐廳兼職時薪160元　曾瑋中「滿滿通告很珍惜」

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

社會熱門新聞

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

成大醫學生被爆代刀嗆：沒本事就閉嘴

小六女涉集體行竊！被害家長要告

學霸觀落陰回不來　專家：他還有救

19歲淡水男騎車自摔昏迷　送醫命危

斯文男住院認識60歲婦人　竟趁借廁所掐脖性侵

通訊行找不到顧客　竟假報案「有人輕生」

即／新北女騎士突遭車輾　送醫搶救回

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

26歲男衝新北社區轟5槍！遭檢聲押禁見

公務員鑽免刷卡簽到漏洞　2年A加班費3萬元

小六女到學妹家玩捉迷藏　當鬼半年偷數萬元

大立光施作工程！工人「遭鋼筋穿刺」亡

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

這天出生　12月花蓮福容免費住

星巴克11／8起「連5天」買一送一

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

今晨13.8℃！最冷12度還沒到　下波變天轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面