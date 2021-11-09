三重驚傳「蜘蛛盜」出沒！住戶在家也照偷　還會把東西歸位

▲住在當地30年的郭先生表示，防火巷無監視器也沒照明，小偷會沿著水管往上攀爬，潛入2、3樓行竊。（圖／CTWANT提供，下同）

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今年9月，新北市三重成功路一處巷弄接連發生3起住宅竊盜案，該名竊賊似乎對周遭地形熟門熟路，專挑沒感應照明燈、監視器的幽暗防火巷下手，警方偵辦時陷入膠著，時隔2個月仍舊抓不到人，不少住戶怨聲連連。上月26日，里民、議員及警方一起到防火巷會勘，商討如何改善居住安全及防止竊賊再度上門。

「小偷從防火巷把鐵窗撬開，拆卸後進來，在一樓小心翼翼翻找，完全沒出聲，我兒子住二樓，也沒發覺異狀」，遭闖空門的蔡先生說，竊賊超囂張，不僅輕鬆潛入屋內，還翻箱倒櫃搜括財物，把不要的東西全丟在臥室床上，不到5分鐘就摸走一袋內有20、30萬元的現金及2顆50分的鑽戒，損失近50萬元，直到他們返家後，發現床上都是雜物，才驚覺遭闖空門，立即報警。

▲中秋連假遭竊的2、3樓住戶被偷怕了，趕緊加裝機車鎖及鐵鍊，避免鐵窗被剪斷。

「小偷離開時，頭戴鴨舌帽、口罩，甚至還用毛巾把臉捂住。」蔡先生說，就算監視器有拍到影像，警方也無法比對身分特徵，因為竊賊手腳十分俐落，他在這裡住這麼久，還是頭一次發生竊案，不知為何最近被小偷盯上，「想到小偷一天沒落網，心裡就無法踏實，現在只能在防火巷加裝遠端連線監視器，把鎖螺絲的鐵窗換成釘釘子，加強牢固，別讓小偷有機可乘。

無獨有偶，住宅竊盜案發生2周後，當地居民本該迎來3天開心的中秋連假，豈料，隔沒幾戶的廖先生家中也遭小偷。廖先生說，9月20日是連假最後一天，他們住3樓，兒子一有零錢就會丟進撲滿，當天卻聽到「咚」一聲，心想怪怪的「零錢去哪了」，隨即問父母親「有沒有拿他零錢」，加上放在抽屜的外幣也被摸走，這下才恍然大悟有小偷入侵，且竊賊還把東西歸位，簡直船過水無痕。

然而，除了3樓遭殃，同棟公寓的2樓也無一倖免，小偷都是從防火巷進入，剪破鐵窗後，搜刮2萬元現金，再從公寓正門離開，但小偷留下「黑腳印」被屋主意外發現，因此也向警方報案，只是竊賊全身包緊緊，加上天色昏暗，警方想辨識出身分，實在不容易。

對此，轄區警方表示，目前已加派警力，以2人一組在晚間6點至凌晨2點輪班守望，加強公寓周遭治安的巡邏勤務，專案小組也利用大數據分析，循線調閱監視器，比對出嫌犯特徵及長相，雖已鎖定相關人士，但因幾項特徵、嫌犯窩藏地點尚待確認，第一時間也報請檢察官指揮偵辦，會儘快抓到嫌犯，還給住戶安寧的居住環境。

▲住在公寓3樓的廖先生一家人中秋連假在外遊玩，返家後才發現兒子的撲滿被一掃而空，抽屜的外幣也被竊賊摸走。

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