　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

華山分屍案兇嫌陳伯謙〈左）殘殺高姓女生（右）後，竟切下胸部和私處做標本，被害人家屬質疑高院更一審未完成鑑定程序就宣判。（圖／報系資料照）

▲華山分屍案兇嫌陳伯謙〈左）殘殺高姓女生（右）後，竟切下胸部和私處做標本，被害人家屬質疑高院更一審未完成鑑定程序就宣判。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

3年前爆發的華山分屍案，是近年來最變態、兇殘的殺人案，當時37歲的兇嫌陳伯謙性侵勒死高姓女生後，竟殘忍分屍，屍體大部分棄置陽明山區，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。現在驚傳，高等法院更一審竟未完成全部鑑定程序，就急著讓陳伯謙逃過死刑，宣判無期徒刑，審判程序爆發重大瑕疵！

據了解，被害人律師謝智潔及家屬，在更一審言詞辯論時就發現不太對勁，因為鑑定團隊負責人林明傑教授在鑑定報告出爐後，今年8月4日上法庭作證時表示，第一次訪談時，就講好「靜態量表」和「動態量表」都要做，可是陳柏謙進行4次訪談，只完成「靜態量表」，認定陳男有「中度教化可能」，但是對陳男最不利的「動態量表」來不及做。檢方認為實在太離譜，已提起上訴。

犯罪學教授林明傑法庭作證時，認為陳伯謙企圖掩飾殺人犯行，但高院更一審未讓林明傑完成「動態量表」，就判免死。（圖／翻攝自YouTube）

▲犯罪學教授林明傑法庭作證時，認為陳伯謙企圖掩飾殺人犯行，但高院更一審未讓林明傑完成「動態量表」，就判免死。（圖／翻攝自YouTube）

林明傑當庭指出，「靜態量表」是根據陳伯謙的前案、被害人的選擇等因素進行評估，才認定他的再犯率低，可是「動態量表」就需要評估他現在的想法，而陳男現在的訴訟策略是幾乎全部否認，還推說殺人的是Eric（審檢都認為是不存在的虛擬人物），這樣的訴訟策略引導他「掩飾整個過去的行為」，林明傑直言：「這種情形下的再犯率是高的，矯正可能性會低到20分、甚至10分」。

詭異的是，更一審合議庭還當庭訊問林明傑：「『動態量表』有補做的可能嗎？」林回答「可以」，在場人士本以為合議庭決定補做「動態量表」，不料後來合議庭竟宣布9月8日宣判，讓檢察官、被害人律師及家屬大為吃驚，明明還未完成全部的鑑定程序，就訂宣判期日，讓人產生諸多聯想和懷疑。

檢察官也查出，根據司法院頒布的「重大矚目刑案量刑前調查鑑定評估手冊」的規定，鑑定團隊應包括精神醫學、臨床心理及社會工作、觀護人或犯罪學等三種專業人士，本案缺乏社會學、精神醫學等專業的精神科醫師，社工師、保護觀察官等專業人員參與，顯示鑑定團隊專業領域不足。

檢方和被害人家屬律師在給最高法院的上訴書強調，更一審判決有嚴重瑕疵，有「應調查而未調查的證據，判決已違背法令」，最高法院應予撤銷發回。更一審合議庭審判長是曾淑華、受命法官陳文貴、陪席法官許文章。

已婚的陳伯謙自稱專精原民射箭技藝，2018年5月間向台北市政府都市更新處承租華山草原一小塊空地，搭建「野居草堂」招徠民眾繳費學射箭， 同年月31日，30歲的被害人高姓女生，到草堂與陳男及友人一同飲酒聊天，隔天凌晨陳男友人陸續離去，高女不勝酒力，在草堂內休息，陳男趁機性侵，高女反抗不成，慘遭勒頸殺害肢解。陳男被捕入獄後，竟狂言要出書「賺一桶金」，寫「變態殺人魔的心情自白」，被害家屬和律師痛批他毫無悔意。民事部分，陳男已判賠1401萬6374元確定。

殺人魔陳伯謙在華山草原違法搭建的「野居草堂」，竟成為高姓女生慘遭分屍喪命處。（圖／報系資料照）

▲殺人魔陳伯謙在華山草原違法搭建的「野居草堂」，竟成為高姓女生慘遭分屍喪命處。

延伸閱讀
就是不判死2／兇手推給幽靈就逃死　被害家屬怒批法院是正義絆腳石
暗巷易盜1／蜘蛛盜潛防火巷一個月連偷3戶　毛巾捂臉僅留下「黑腳印」
同團火熱期1／沒男伴顯落寞　芮德夜晚直奔高爾宣家

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
鮑德溫新片又爆「燈光師遭毒蜘蛛咬」　敗血症恐截肢
「新竹張先生」訂56個便當　外送員等40分鐘打給他傻眼
屁孩霸凌「西門町街友」拍抖音　他1舉動暖哭4萬人
獨／全台最大！一蘭拉麵2號店要來了　地點內部曝光
11歲女「10年來只吃雞塊」　再餓也要挑食！一查竟是罹罕病
高帥男模猝逝！　友人以為他喝酒睡著…3小時後竟屍僵
顏清標挨批欠債1.8億脫產擺爛　鄉民酸7字掀戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

橋下停車不熄火　警見「長條物」秒搶命

三重驚傳「蜘蛛盜」出沒！住戶在家也照偷　還會把東西歸位

快訊／五股水泥輸送車撞民宅「電桿折斷」　駕駛：方向盤彎不過去

酒醉騎士直衝貨車底昏迷！　地上「掉出鬼頭」路人驚嚇報警

19歲淡水男騎車自摔「頭部爆血」昏迷　送醫搶救仍命危　

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

成大大二醫學生被爆代刀手術　囂張嗆學長姊：沒本事就閉嘴

爸常買保險套！女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

斯文男住院認識60歲婦人　竟趁她借廁所「掐脖性侵」

通訊行找人竟打110報案「有人輕生」　顧客睡一半驚見4警察闖進來

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

仰德大道物流車下山「失控暴衝」　高速推撞小貨車電桿斷裂閃火光

橋下停車不熄火　警見「長條物」秒搶命

三重驚傳「蜘蛛盜」出沒！住戶在家也照偷　還會把東西歸位

快訊／五股水泥輸送車撞民宅「電桿折斷」　駕駛：方向盤彎不過去

酒醉騎士直衝貨車底昏迷！　地上「掉出鬼頭」路人驚嚇報警

19歲淡水男騎車自摔「頭部爆血」昏迷　送醫搶救仍命危　

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

成大大二醫學生被爆代刀手術　囂張嗆學長姊：沒本事就閉嘴

爸常買保險套！女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

斯文男住院認識60歲婦人　竟趁她借廁所「掐脖性侵」

通訊行找人竟打110報案「有人輕生」　顧客睡一半驚見4警察闖進來

主管沒出差卻月領8千旅費　台鐵幫腔稱「合規定」：業務不輕鬆

頂15度低溫…粉絲戶外撐傘夜排！　22歲男偶像震驚：趕緊給我回家

大谷翔平入圍美聯年度MVP　與小葛雷諾、席米恩競爭

友邦吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲

快訊／反核四是假議題？　王美花：重啟核四不是一個選項

陽明訂造LNG船箭在弦上　蘇伊士運河對該型船通行費不漲反跌

橋下停車不熄火　警見「長條物」秒搶命

立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

高爾宣甜蜜過夜同團正妹！「同款情侶戒露餡」　前女友怒爆他無縫接軌

選秀歌手餐廳兼職時薪160元　曾瑋中「滿滿通告很珍惜」

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

社會熱門新聞

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

成大醫學生被爆代刀嗆：沒本事就閉嘴

小六女涉集體行竊！被害家長要告

學霸觀落陰回不來　專家：他還有救

19歲淡水男騎車自摔昏迷　送醫命危

斯文男住院認識60歲婦人　竟趁借廁所掐脖性侵

通訊行找不到顧客　竟假報案「有人輕生」

即／新北女騎士突遭車輾　送醫搶救回

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

26歲男衝新北社區轟5槍！遭檢聲押禁見

公務員鑽免刷卡簽到漏洞　2年A加班費3萬元

小六女到學妹家玩捉迷藏　當鬼半年偷數萬元

大立光施作工程！工人「遭鋼筋穿刺」亡

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

這天出生　12月花蓮福容免費住

星巴克11／8起「連5天」買一送一

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

今晨13.8℃！最冷12度還沒到　下波變天轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面