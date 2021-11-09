華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

▲華山分屍案兇嫌陳伯謙〈左）殘殺高姓女生（右）後，竟切下胸部和私處做標本，被害人家屬質疑高院更一審未完成鑑定程序就宣判。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

3年前爆發的華山分屍案，是近年來最變態、兇殘的殺人案，當時37歲的兇嫌陳伯謙性侵勒死高姓女生後，竟殘忍分屍，屍體大部分棄置陽明山區，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。現在驚傳，高等法院更一審竟未完成全部鑑定程序，就急著讓陳伯謙逃過死刑，宣判無期徒刑，審判程序爆發重大瑕疵！

據了解，被害人律師謝智潔及家屬，在更一審言詞辯論時就發現不太對勁，因為鑑定團隊負責人林明傑教授在鑑定報告出爐後，今年8月4日上法庭作證時表示，第一次訪談時，就講好「靜態量表」和「動態量表」都要做，可是陳柏謙進行4次訪談，只完成「靜態量表」，認定陳男有「中度教化可能」，但是對陳男最不利的「動態量表」來不及做。檢方認為實在太離譜，已提起上訴。

▲犯罪學教授林明傑法庭作證時，認為陳伯謙企圖掩飾殺人犯行，但高院更一審未讓林明傑完成「動態量表」，就判免死。（圖／翻攝自YouTube）

林明傑當庭指出，「靜態量表」是根據陳伯謙的前案、被害人的選擇等因素進行評估，才認定他的再犯率低，可是「動態量表」就需要評估他現在的想法，而陳男現在的訴訟策略是幾乎全部否認，還推說殺人的是Eric（審檢都認為是不存在的虛擬人物），這樣的訴訟策略引導他「掩飾整個過去的行為」，林明傑直言：「這種情形下的再犯率是高的，矯正可能性會低到20分、甚至10分」。

詭異的是，更一審合議庭還當庭訊問林明傑：「『動態量表』有補做的可能嗎？」林回答「可以」，在場人士本以為合議庭決定補做「動態量表」，不料後來合議庭竟宣布9月8日宣判，讓檢察官、被害人律師及家屬大為吃驚，明明還未完成全部的鑑定程序，就訂宣判期日，讓人產生諸多聯想和懷疑。

檢察官也查出，根據司法院頒布的「重大矚目刑案量刑前調查鑑定評估手冊」的規定，鑑定團隊應包括精神醫學、臨床心理及社會工作、觀護人或犯罪學等三種專業人士，本案缺乏社會學、精神醫學等專業的精神科醫師，社工師、保護觀察官等專業人員參與，顯示鑑定團隊專業領域不足。

檢方和被害人家屬律師在給最高法院的上訴書強調，更一審判決有嚴重瑕疵，有「應調查而未調查的證據，判決已違背法令」，最高法院應予撤銷發回。更一審合議庭審判長是曾淑華、受命法官陳文貴、陪席法官許文章。

已婚的陳伯謙自稱專精原民射箭技藝，2018年5月間向台北市政府都市更新處承租華山草原一小塊空地，搭建「野居草堂」招徠民眾繳費學射箭， 同年月31日，30歲的被害人高姓女生，到草堂與陳男及友人一同飲酒聊天，隔天凌晨陳男友人陸續離去，高女不勝酒力，在草堂內休息，陳男趁機性侵，高女反抗不成，慘遭勒頸殺害肢解。陳男被捕入獄後，竟狂言要出書「賺一桶金」，寫「變態殺人魔的心情自白」，被害家屬和律師痛批他毫無悔意。民事部分，陳男已判賠1401萬6374元確定。

▲殺人魔陳伯謙在華山草原違法搭建的「野居草堂」，竟成為高姓女生慘遭分屍喪命處。

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