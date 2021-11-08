壽星慘變泡泡人！樂儀隊淡定吹奏「太強大」　網驚專業：下重本了

記者柯沛辰／綜合報導

超敬業！一名男網友發文表示，他們一群親友幫壽星慶生，特意請來國光樂儀隊表演，結果當晚一群人樂不可支，狂砸刮鬍泡，把壽星整到面目全非，沒想到樂隊完全沒笑場，繼續一本正經進行演奏，讓他不禁直呼「好強！」影片一出，立刻掀起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出2段影片，從中可見壽星男女坐在中央的椅子上，伴隨台味十足的《快樂鳥日子》、《挽仙桃》樂聲，任由眾人給予「白色祝福」，全身上下都是黏呼呼的刮鬍泡，場面十分歡樂。

▲壽星已經變成「泡泡人」，狀況慘不忍睹。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲2人正前方的樂隊展現強大敬業素養，面色不為所動。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在貼文中寫道，「這生日超級歡樂的，有夠ㄎㄧㄤ」，但讓他驚訝的是，樂隊既敬業又專業，「這樣的情況下竟然沒笑場，好強！」

許多網友看完紛紛笑說，「這個生日排場好強」、「我就想問這個團要多少錢XD」、「可見人緣極好，仇家也不少」、「好爽喔，請這個團不便宜阿，挽仙桃都出來了」、「保證是最『難忘』的生日」、「笑歪，這團下重本了」、「讚，下次幫人慶生，比照辦理！」

原來，這支國光樂儀旗隊來自宜蘭，雖然外型近似三軍儀隊，但由民間業者於1991年創立，至今已有30年歷史，成員年齡從年輕到年長者都有，除了樂隊以外，還有旗隊、儀隊，內容除了演奏音樂，還有操槍、操旗，不僅演出專業俐落，平時更承接各式婚喪喜慶邀約，連廟會、尾牙或開幕也能看到他們身影。

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