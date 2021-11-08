陳時中4分鐘解析不間斷！圖解看懂「10+4」怎達到3贏

▲陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者許若茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊指出「10+4」政策旅館難配合，反倒造成更多空房，今指揮官陳時中在記者會上花4分鐘時間詳細解析，10+4不用特別調整現在訂房的人，就能多提供約1萬多間房，還可以增加旅館收益。

因應春節大量返台人潮，指揮中心祭出兩種入境檢疫方案，除了可在防疫旅館或集中檢疫所檢疫14日，也可選擇「10+4」方案，前10日入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，後4日搭乘防疫計程車居家檢疫，但應以1人1戶為原則，若同戶內同住家人均已接種2劑疫苗且滿14天，可於同戶內1人1室同住。

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黃珊珊則指出，10+4造成旅館不好配合，也無法增加量能，即使後4日民眾不必居住在防疫旅館，但房間仍然空置。陳時中就今在下午疫情記者會中說明，假定1/15、1/16住宿者多，現行實施10+4後，排除願意待在防疫旅館過年的民眾，減少的4日（1/26~1/29）若不去做任何調配，事實上也用不到，這是北市府指的情形。

▲採10+4後，若以15日入住計算，民眾返家的後4日（10/26~10/29）就會閒置。（製圖／許若茵）

不過陳時中指出，若民眾1/8入住，按照原定14天檢疫住到23日，剩餘房間無法使用，但若改為10+4，民眾僅需入住10日，1/20~1/31房間就可使用，再讓下一批民眾入住檢疫，「換句話說，會多空4天可能是不好用的」，陳時中解釋，因為這4日可能會與過年時間混在一起。

▲若同樣8日入住，採10+4檢疫，就可多接受一輪旅客入住。（製圖／許若茵）

多數民眾都會在除夕前解除隔離，由於本來1/1入住的人，只需要入住到1/10~1/11，原先應在1/15~1/16入住的民眾，可選擇在1/20前入住就好，中間多出的1/10~1/20，讓旅館從僅能接收2輪旅客，可增加至3輪。

▲空出的紅色區塊，旅館可再多提供一輪民眾檢疫。（製圖／許若茵）

另陳時中提到，原先僅能做一輪的防疫旅館可增至2輪共20日，扣掉原先檢疫14日，會增加6日收入，再扣掉減少的4日收入，若是房間數相同，旅館會增加2日收入，「所以他是有效益的」，還可以在1月熱門時間多提供1萬間房，也不用特別調整已訂房的人。

此外陳時中認為，並不是所有人都會在防疫旅館檢疫14日，如果約有7成返台民眾符合資格可以進行10+4，「可以做的人幾乎都一定會去做」，民眾若能居家檢疫都不會想要留在旅館，就可以多出約1.4日。