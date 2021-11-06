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結婚1年半老公落冤獄！歐普拉推薦小說熱賣百萬本　作家靠版稅買房

▲▼ 結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國小說《婚姻生活》震撼各界，熱銷百萬本後，作者甚至能靠版稅買房。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

人們對於討論別人的婚姻，到今天仍樂此不疲！美國作家塔雅莉‧瓊斯（Susan Orlean）創作小說《婚姻生活》因為獲得歐普拉讀書俱樂部推薦後，熱銷破百萬本，賺進的版稅甚至讓她能在家鄉亞特蘭大買房，感動說「在異鄉寫作20多年，終於可以回家了！」該作品近來也由時報出版在台發行中文版。

《婚姻生活》成為美國近來最震撼人心的小說之一，描述一對中產階級夫婦，丈夫因為一場意外身陷冤獄，婚姻面臨重大考驗。該作品不但是史上第一本同時入選歐巴馬、比爾‧蓋茲、歐普拉選書的年度最佳小說，更榮獲2019年的女性小說獎（Women’s Prize for Fiction）。

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主角羅伊、瑟蕾莎是一對亞特蘭大的新婚夫妻，其中羅伊是力爭上游的業務員，瑟蕾莎是手工訂製布偶的藝術家，兩人對未來始終懷抱夢想，他們的結合是美國夢與美國新南方的化身。不過就在新婚一年半，兩人逐漸適應婚姻生活之際，羅伊卻無辜陷入冤獄，被判處12年徒刑；而一向堅強獨立的瑟蕾莎，頓時感到茫然無依，無情命運為這場婚姻投下驚人的變數。

故事中來自丈夫的獄中書簡，和妻子間的魚雁往返，寫得尤其動容，小夫妻曾以信為「家」，交換著對愛與失落的看法，不失智慧和悲憫，寧靜中震撼人心。

▲▼美國作家塔雅莉‧瓊斯（Susan Orlean）創作小說《婚姻生活》，是史上第一本同時入選歐巴馬、比爾‧蓋茲、歐普拉選書的年度最佳小說。（圖／時報出版）

▲美國作家塔雅莉‧瓊斯（Susan Orlean）小說《婚姻生活》，是史上第一本同時入選歐巴馬、比爾‧蓋茲、歐普拉選書的年度最佳小說。（圖／時報出版）

作者坦承，因為歐普拉讀書俱樂部的選書，讓她小說大賣，長年在布魯克林租屋蝸居寫作的她，憑著這本書的版稅，終於可以在亞特蘭大置產，買下自己的房子，結束了離家漂泊20年的旅程。比爾蓋茲也推崇該書，「如果想找故事精彩又發人深省的小說，就是這一本了。」

你願意為了愛等待多少年？婚姻的本質為何？是婚約誓言，還是真實的情感交流？出版社提到，今日人們對於評論他人的婚姻依舊樂此不疲，作者如實描寫，更大膽提問，延伸探討的層面既廣泛又細緻，是一本引人入勝的文學傑作。《婚姻生活》由時報出版發行，由彭玲嫻翻譯，已於11月5日上市。

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