議員父遭控「違建」四層隔套房出租　恐成「城中城」翻版

▲吳先生指控桃市議員余信憲父親所屬違建物有公安疑慮，但市府卻排定緩拆處理。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市中心一棟六層樓的建物被隔成套房出租，全黃的樓表格外醒目，吳先生向本刊爆料說，這棟建物是市議員余信憲的父親所有，二層樓「堆疊」的違建，沒有消防安檢，「頭重腳輕」的結構萬一遇上地震或火災，馬上就有安全疑慮，市府接到兩度檢舉，執法態度卻南轅北轍，竟還反指他是挾怨報復，令人不得不質疑姑息特權。

高雄市城中城大火燒出46死41傷慘劇，除了人為縱火因素外，危樓本身疏於管理、沒有消防安檢也是重要原因，高雄市政府也在災後檢討准辭消防局長李清秀和工務局長蘇志勳。

吳先生告訴本刊說，余信憲父親的六層樓建物位於桃園市政府後方勇一街上，在整排二層樓透天厝中顯得鶴立雞群，「因為該建築太凸出，地點又好，我興起購買的念頭，因此去調閱建物登記膳本，卻赫然發現這棟建物登記為二層樓高，三到六樓都是違建。」吳先生說，他問了一位從建物裡走出來的女子，對方告訴他，這棟建物裡面每層樓都隔成多間套房出租，每間月租新台幣7000元租給附近的上班族。

他還私下查過這棟建物加蓋是在2015年，當時就被人檢舉違遠，由於出租套房事涉公共安全，屬於優先查報拆除個案，事後市府卻未確實依法執行。

本刊調查，余信憲是桃園市民進黨籍市議員，跟被罷免的前市議員王浩宇都是從網路崛起，王浩宇設立「我是中壢人」臉書粉專，余信憲則以「桃園人」創造網路聲量，憑藉空戰實力取得黨內提名，加上年輕人新政治形象贏得選戰。余信憲的父親則擔任議員辦公室助理，也是桃園市政府顧問。

▲桃園市新科議員余信憲創立「桃園人」臉書社團，由「網紅」成為市長鄭文燦的愛將，常被拿來與前議員王浩宇比較。

吳先生說，這棟違建物未經消防安檢，而且原本二層建物卻額外得承受加蓋的四層樓重，一旦遇上地震或火災，不僅住在裡頭的承租人有安全疑慮，一旁的民宅也會受到波及。他在今年2月1日就向市府提出檢舉，當時建管處明文回函「對於影響公共安全之違章建築列為優先拆除對象」；沒想到過了幾個月卻完全沒動靜，5月11日他再度檢舉，這次得到的答案卻變成「後續仍依『桃園市違章建築處理要點』規定辦理」。

「所謂依『處理要點』規定辦理，就是依分類排隊『慢慢拆』。」吳先生不滿地說，他猜測市府官員應該是在第一次回函後準備拆除作業，卻發現屋主是議員的父親、又是市政顧問，不願得罪議員，才把有公安疑慮的新違建列為緩拆對象。

▲吳先生展示市府第一次回覆的公文指出，最初市府是把該違建列為優先拆除對象。

吳先生提醒鄭文燦市長應該要嚴正執法，不該屈服於民意代表的壓力，否則萬一發生類似高雄城中城大火的事故，後果不堪設想。

桃園市政府建管處表示，對於既存違建之處理方式，均一視同仁，分期分類排拆，並無特權。吳先生自己的頂樓違建經社區區分所有權會議決議拆除，並已於10月8日強拆完畢，吳先生認為違建被拆是社區的余先生所害，因此挾怨報復到處檢舉、抗議。但建管處並沒有針對余父的建物是否涉及公安問題，多做說明。

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▲城中城大樓火災造成46人死亡，高雄市政府消防局長李清秀、工務局長蘇志勳因而辭職下台。

民眾黨桃園市黨部桃園區主任陳品杰說，桃園市新的違章建築案件很多，若要求在一年或是短時間內拆除，對營建處來說確實有難處，然而市府也已回覆檢舉人，該處是違建無誤，所以除了必須要排定在一定時間內拆除外，更應該公布到底桃園市還有多少列管的應拆案件未執行，並公開說明到底是受限於經費、人力或其他因素，解釋無法立即拆除的原因，以昭公信。

「日前才發生高雄『城中城』火災的不幸事件，出租套房必須更重視消防安全。」陳品杰說，前議員王浩宇之前遭人檢舉的農舍違建至今也未拆除，但那跟余議員父親的違建不可相提並論，王家的農舍是自用住宅，而余父的房子則是供人租用，有公安疑慮，市府現階段就算無法拆除，至少應進行檢查消防安全，讓民眾能住得安心。

▲吳先生指出違章建築未經安檢，一旦發生地震或大火，可能嚴重危害裡面住戶生命財產。

消防員工作權益促進會祕書長朱智宇說，消防員不會去看建築的使用執照或是建照，「我們不管建物是否是違章，也不論是不是被列危樓，只要發現有營業，為了民眾的安全，就會要求業主裝設消防設備。」

朱智宇表示，未申報的違章建築，若建管單位不通知，消防人員也無從知曉，很多分割套房的房東不會陳報，就算建築整棟是出租套房，消防人員從外觀看不出來，自然也沒辦法入內檢查或宣導加裝消防設備與警報系統，只能在新大樓興建或是完工的時候，經建管單位通知前往檢查。他呼籲，為了住戶的安全，出租套房的業主要請專業的人員裝設消防安全設備。

桃園市政府建管處表示，對於既存違建之處理方式，均一視同仁，分期分類排拆，並無特權。吳先生自己的頂樓違建經社區區分所有權會議決議拆除，並已於10月8日強拆完畢，吳先生認為違建被拆是社區的余先生所害，因此挾怨報復到處檢舉、抗議。但建管處並沒有針對余父的建物是否涉及公安問題，多做說明。

CTWANT致電桃園市議員余信憲服務處，留言詢問對此事件的回應，但至截稿為止尚未得到任何回覆

▲桃市議員余信憲在臉書上反駁「蔡英文身邊每個都貪污」的指空，稱自己每天和「燦哥」（鄭文燦）一起認真做事。

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