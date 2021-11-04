金錢豹不只美女如雲　「鎮店3寶」也讓客人垂涎三尺

▲金錢豹不只美女如雲，這三樣也讓客人垂涎三尺。 （圖／金錢豹官網）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，無女陪侍的八大行業2日起有條件開放，因應疫情而將酒店轉型成自助式KTV的金錢豹，目前並沒有計劃要改回酒店，總經理周永欣表示，因為疫情緩和，店內可以開放飲食，生意跟著明顯起色，尤其是有「鎮店之寶」之稱的炸雞腿、炸水餃和酸辣湯，賣得嚇嚇叫，周說，店內餐點不只這三樣，每一種都好吃，廚師都是五星級水準，保證讓客人看不到美女，看到美食一樣會流口水。

金錢豹為了因應疫情，也讓員工有工作可做，於是將原本3樓有女陪侍的酒店，改成自助式KTV，沒酒沒菜，單純唱歌，竟然意外得到好評，不少人衝著金錢豹名號，進去打卡，雖然過了午夜2點就沒有客人，但已引起一陣跟風。

周永欣坦承，自助式KTV不能喝酒，不能飲食，加上警察常臨檢，每晚即使都有7成的客人，但每間包廂都坐不久，因為沒有酒菜，只有礦泉水，還好，因為疫情緩和，店內可以開放飲食，生意有明顯起色。

其中有鎮店之寶之稱的炸雞腿、炸水餃和酸辣湯最受客人歡迎，不過，周說，其實店裡每一樣餐點都很好吃，很有特色，廚師都是五星級水準，部份餐點也和五星級餐廳合作外送，絕對讓客人值回票價。