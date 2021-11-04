2021秋水鳥季周六登場　參加「野鳥趴」欣賞千鳥飛舞遷徙秀

▲高蹺鴴每年都會抵達香山濕地旅行。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

秋天是踏青賞鳥好季節，新竹市政府本周六（6日）在金城湖舉辦「2021秋水鳥季」活動，活動時間為上午8點至下午3點，現場設置鳥類觀察站、生態濕地導覽、生態闖關遊戲站等。一同來開「野鳥趴」，欣賞千里渡海而來的水鳥，包含東方環頸鴴、黑腹濱鷸、三趾濱鷸、高蹺鴴、大小白鷺、青足鷸、小水鴨等候鳥，還可順遊賞蟹步道，欣賞千鳥飛舞的壯觀遷徙秀。

香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，是賞鳥觀蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

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▲常在濕地看到的留鳥小白鷺，飛翔姿態很美。



新竹鳥會會長陳萬方表示，金城湖是新竹市賞鳥重點區域，尤其近年數量穩定的高蹺鴴，已成為新竹市的迎賓鳥，是各地愛鳥人士「追星」對象，每年春秋兩季都可在此看到難得一見的候鳥過境。

高蹺鴴擁有淡紅色的長腳，再搭配黑白對比顯眼的體色，不論行進或飛行都有如模特兒般優雅的姿態。

▲青足鷸、小水鴨每年秋天都會來湊熱鬧。

產發處指出，新竹市今年記錄到77種鳥類，近日有白眉鵐、花雀、花嘴鴨、小水鴨、黃小鷺等冬候鳥現蹤，客雅溪口則出現上百隻黑腹濱鷸、三趾鷸及東方環頸鴴成群飛舞，待冬天腳步近了，未來會有更多渡冬鳥種陸續抵達金城湖，本週末將有冷空氣南下，可望帶來赤頸鴨、琵嘴鴨等，是最適合賞水鴨時節。

新竹鳥會會長陳萬方說，「2021年秋水鳥季」特別邀請新竹市野鳥學會資深鳥友，帶領民眾現場賞鳥並解說生態，活動時間為11月6日上午8點至下午3點，金城湖設置鳥類觀察站、野鳥救傷解說站、螃蟹主題站、植物解說站、生態闖關遊戲站、濕地生態保育宣導站、生態用品展售等，鳥會志工將帶給民眾活潑多樣的生態學習經驗，歡迎民眾踴躍參加，採現場免費報名。

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