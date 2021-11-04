竹縣4幼童打過期流感疫苗！屆效為何不銷毀　疾管署要徹查

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新竹縣衛生所驚爆4名幼兒接種過期流感疫苗，疾管署副署長莊人祥今日表示，每年流感疫苗都有其屆效時間，都已經請地方政府應該儘速銷毀，新竹縣問題目前還在請衛生局確認，為何應該銷毀的疫苗還存放於冰箱；也請全國各縣市衛生局清查瞭解有無類似情況，會進行徹查。

疾病管制署昨日晚間回應，目前瞭解4名幼兒健康情形良好，其中2名幼兒已經補接種疫苗，另2名則已經安排接種日，會持續觀察追蹤2週。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經初步調查，該衛生所係因將已屆期尚未銷毀之109年度流感疫苗誤認為110年度流感疫苗而接種於該些幼兒，於10月14日當日接種結束後經盤點時發現。莊人祥說，每年流感疫苗有其屆效期，一般流感疫苗屆效為6月31日，但因去年有進行加購，部分效期達8/31，但不管如何，只要屆效，各地方政府都應該儘速銷毀，已經請新竹縣衛生局進行徹查。

疾管署強調，為強化疫苗管理，立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗已全數完成銷毀，亦加強屆期疫苗處理及查核機制，以及如發生接種異常事件之追蹤關懷及提供必要協助之相關處理流程，維護民眾接種安全。至於相關人員懲處，莊人祥僅表示，會請衛生局負責，他們會自行懲處，這是衛生局的權責。