　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣4幼童打過期流感疫苗！屆效為何不銷毀　疾管署要徹查

▲▼11/1指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新竹縣衛生所驚爆4名幼兒接種過期流感疫苗，疾管署副署長莊人祥今日表示，每年流感疫苗都有其屆效時間，都已經請地方政府應該儘速銷毀，新竹縣問題目前還在請衛生局確認，為何應該銷毀的疫苗還存放於冰箱；也請全國各縣市衛生局清查瞭解有無類似情況，會進行徹查。

疾病管制署昨日晚間回應，目前瞭解4名幼兒健康情形良好，其中2名幼兒已經補接種疫苗，另2名則已經安排接種日，會持續觀察追蹤2週。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經初步調查，該衛生所係因將已屆期尚未銷毀之109年度流感疫苗誤認為110年度流感疫苗而接種於該些幼兒，於10月14日當日接種結束後經盤點時發現。莊人祥說，每年流感疫苗有其屆效期，一般流感疫苗屆效為6月31日，但因去年有進行加購，部分效期達8/31，但不管如何，只要屆效，各地方政府都應該儘速銷毀，已經請新竹縣衛生局進行徹查。

疾管署強調，為強化疫苗管理，立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗已全數完成銷毀，亦加強屆期疫苗處理及查核機制，以及如發生接種異常事件之追蹤關懷及提供必要協助之相關處理流程，維護民眾接種安全。至於相關人員懲處，莊人祥僅表示，會請衛生局負責，他們會自行懲處，這是衛生局的權責。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
快訊／客庄券最終輪！　「1組末碼」中了
LIVE／客庄券最後一波！　開獎抽籤
詐騙集團大哥被丟入海慘死！酒店女套好招　母痛哭露餡：我知道做
客庄券抽最後10萬份！　身分證末碼相同爽拿500元
第13輪明開打！126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」
北捷車廂內攻擊畫面曝光！　怪男「搶博愛座」持刀猛刺乘客脖子
柯文哲力主：兩岸交流比斷流好！　對話比對抗好
張忠謀去年講「1句話」竟沒人聽懂！　台灣深藏危機
大陸不會攻佔東沙！　陳明通掛保證：蔡英文任期內都不會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／客庄券最終輪抽籤出爐！「1組末碼」快來對

致敬經典塔台用語　星宇航空「純淨白」2022年桌曆今開搶

跑遍北中南醫院「拚3年才懷孕」　尪竟爽吃她同事！結局爆淒涼

2021秋水鳥季周六登場　參加「野鳥趴」欣賞千鳥飛舞遷徙秀

竹縣4幼童打過期流感疫苗！屆效為何不銷毀　疾管署要徹查

衣服買回家秒變醜？　內行人揭服飾店「2魔法」：落差超大

全國第一！新竹市第1劑疫苗涵蓋率88.5%　晚間+周末都能接種

男友媽「鋪滿報紙宴客」　北部女友嗆噁心！他氣炸：看不起我們家

「港式點心霸主」不是燒賣！眾人激推這一條：無法抗拒QQ口感

第13輪明開打！ 126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

快訊／客庄券最終輪抽籤出爐！「1組末碼」快來對

致敬經典塔台用語　星宇航空「純淨白」2022年桌曆今開搶

跑遍北中南醫院「拚3年才懷孕」　尪竟爽吃她同事！結局爆淒涼

2021秋水鳥季周六登場　參加「野鳥趴」欣賞千鳥飛舞遷徙秀

竹縣4幼童打過期流感疫苗！屆效為何不銷毀　疾管署要徹查

衣服買回家秒變醜？　內行人揭服飾店「2魔法」：落差超大

全國第一！新竹市第1劑疫苗涵蓋率88.5%　晚間+周末都能接種

男友媽「鋪滿報紙宴客」　北部女友嗆噁心！他氣炸：看不起我們家

「港式點心霸主」不是燒賣！眾人激推這一條：無法抗拒QQ口感

第13輪明開打！ 126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」

誰簽到後離開？徐巧芯明公布監視器　林穎孟遭酸：想殺球被殺爆了

9年前是一對！鍾欣凌「裝嫩倒追」薛仕凌：覺得對不起他

歐美戰隊S11皆止步八強「談賽制不公」　T1教練：更該找自己問題

亞灣區2.0版啟動　前鎮新案房價直衝5字頭

身上都你的味！金融界主管要小三「吃我」　正宮目賭親密行為崩潰

10歲童為「變魔術」...連吞4枚大頭針！靠「這招」自行排出未受傷

朱立倫指通膨榨乾弱勢族群荷包　轟政府：還在搞政治？

快訊／客庄券最終輪抽籤出爐！「1組末碼」快來對

部落之心示範點計畫延宕　監委批損及原民權益自動調查

台東縣舉辦補習班公安講習　維護學生安全

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

快訊／今新增1本土「在台北市」、另增1境外

台大首位女學生　一張老照片揭密

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　食藥署：已要求業者停售

陸網友追問謝淑薇「彭帥不倫風暴」　21字霸氣回應

增10人接種疫苗後死亡！這廠牌最多

今起全台大回暖！下周氣溫跳水

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身

今增1本土！30多歲男10/19就有症狀　莊人祥：研判是舊案

目睹北捷攻擊！他急逃出後傻眼：照常行駛

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面