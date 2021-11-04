北投大媽「人肉占車位」　嗆女大生：懂事點好不好...警方曝罰則

記者黃宥寧／台北報導

女大學生日前在北投護理健康大學附近想停機車，卻遭1名婦人以身體占著車格，更回女大生「看我幹嘛，我老公要停」，後來她丈夫到場，竟在女大生車後狂催油門試圖逼她離去，女大生拿起手機錄影存證，卻被嗆「妳懂事點好不好，離開」。對此，警表示依據《道路交通管理處罰條例》行人如在交通頻繁的道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元的罰鍰。

原PO女大生在臉書社團「爆料公社」發文指出，她2日早上9時許要在北護周邊停車，碰上一名婦人站在車格內不走，並稱「我先看到車位，所以我站在這，我老公來了要停」，隨後對方老公騎車前來，也不顧原PO在車格前，作勢催油門要將她逼走。

雙方僵持不下，原PO也拿起手機錄影，並告知對方不該用人體佔車位，隨後打電話報警，但騎士夫妻一搭一唱，反過來指原PO不懂事，遲遲不離開，還酸「為一個車位報警耶，你受傷嗎？骨折嗎？莫名其妙」，等待警過程中，婦人竟對著原PO說「你叫警察來不就好棒棒，你是男生還是女生，脾氣這麼不好」直到原PO再次接到警察來電，夫妻檔才騎車走人。

警方指出，由於當天轄區警到場，騎士夫妻檔已離去，現場未有具體違規事證實，故無法依據道路交通管理處罰條例於現場立即製單告發，另原PO當下僅提供錄影擷取畫面，並表示未拍到車號，經女大生要求，到場員警陪同她到所內調閱監視器，也未拍攝到現場畫面，警目前已通知女大生要儘速攜帶現場完整影片及有無其他訴求、主張到所說明，以方面後續查辦。

北投分局表示，根據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人如於交通頻繁之道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元之罰鍰，且呼籲民眾勿任意占用道路（含停車格位），妨礙他人用路權益。

該影片曝光後，許多網友對騎士夫妻檔的行為不滿，紛紛留言表示，「這一對啊真是配」、「真是不要臉」、「很會講怎麼不等警察來繼續講」、「夫妻還真是沒水準」、「為什麼常有人覺得自己違規有理」。