狠殺包養男放水流！酒店妹1家4口「供詞兜不攏」　疑全家都涉案





▲林女面貌姣好，卻涉嫌殺害包養她的張男。（圖／翻攝當事人臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔鹽東螺溪10月29日驚傳水流屍命案！經查，張姓男子遭他月砸10萬包養的林姓酒店女殺害棄屍，而林女事後被警方拘提到案。不過，檢方深入調查發現，林女父母、弟弟也疑似涉案，但4人供詞卻兜不攏，檢方正擴大釐清案情。

據了解，面貌姣好的林女平時住在桃園，並在台北酒店工作，交際手腕非常高，每個月約有10萬元收入，而2020年與張男認識後，張男隨即被她迷得團團轉，於是每個月以10萬元包養林女，2人也經常出雙入對，張男甚至還買了一輛高達200多萬的BMW新車給她，對她相當寵愛。

▲張男屍體被用袋子層層捆好丟入溪水中。（圖／翻攝自爆料公社）

然而，林女卻對於張男的10萬包養費不滿足，2人經常為此發生爭吵，而據張男友人透露，張男失蹤後帳戶一再被提領，直到2周後找到人時，張男已成了一具冰冷遺體，而台中警方也在逢甲大學附近找到死者的BMW座車。

涉嫌重大的林女到案後避重就輕，對於檢警調查也未提過有被張男包養，更不承認有提領張男的錢，只坦承在案發前有與張男到海邊同遊，起口角衝突，同行的友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說。

▲彰化酒店妹林女涉嫌殺害張男，林女家人疑都涉案，全部遭到聲押。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方隨後將林女依殺人罪嫌移送彰化地檢聲押獲准，而經擴大調查，林女的50歲父親、49歲母親以及24歲弟弟也涉嫌重大，警方隨即報請檢察官核發拘票並拘捕3人到案，不過由於4人供詞兜不攏，警方訊後也將此3人均依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢察官偵訊後向法院聲請羈押，現正開羈押庭中。