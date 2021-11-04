談戀愛「耍手段」？擅長「欲擒故縱」星座TOP4

▲情侶,浪漫,擁抱,男女,戀愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

生活中心／綜合報導

在愛情裡忽冷忽熱，總是搞不懂另一半在想什麼？據《星座好朋友》網站分析，12星座當中有4星座，讓人捉摸不定，對付他們就是要如若即若離，才能夠抓住他們的心。

射手座

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射手的個性比較大咧咧的，看待感情事也比較隨性，只要看到對方身上有自己欣賞的優點就會喜歡上，卻不會去在乎不適合自己的地方，總在交往後發現對方的缺點就開始忽冷忽熱，是大部分射手最容易犯的毛病。

想要抓住他們的心那就是要燃起他們的興致，對他們若即若離吊胃口，射手可是會收起他那忽冷忽熱的個性對你更上心。

雙子座

雙子經常被說三分鍾熱度容易忽冷忽熱，其實是雙子冷的時候就是懶得花心思應付的時候，畢竟精力再怎麼旺盛也沒辦法天天都那麼的熱情，得要有雙子感興趣的點才可以觸發。雙子很重新鮮感，你的若即若離會讓他們燃起興致之外，也能夠抓住他們的心，讓他們更加在乎你，一探你的真實面目。

天蠍座

天蠍在愛情裡也很聰明的，他們知道如何讓自己喜歡的人在乎自己，忽冷忽熱就是他們的拿手絕招，對你冷淡就是在釣你胃口，再來熱情一下把你搞的糊塗，但卻又會讓你對他們很在乎。所以要抓住他們的心，就學他們對他們若即若離，絕對會讓天蠍不得不改變招式，不然你就要被搶走了。

水瓶座

水瓶在面對陌生人的時候是很溫和好講話，不過不會深入的交流，但是對待關係親近的人脾氣就會格外不好。高興的時候逗得你笑不停，不高興的時候就對你不理不睬，自己沉浸在自己的小世界裡不說話，這樣的反差也總讓人不知所措，這時候你只要習慣他們這樣的個性，若即若離，絕對會讓這個水瓶總是關注你。