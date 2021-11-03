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疫情+營建原物料上漲　海洋大學觀音校區工程發包三次仍流標

▲海洋大學觀音校區工程發包三次仍然流標

▲市議員郭蔡美英關心海洋大學觀音校區工程進度。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員郭蔡美英3日於市政總質詢中，關切海洋大學觀音校區自2017年簽署合作意向書後，目前校區工程進度如何，未來設校後是否規劃研究生在職專班。市長鄭文燦表示，受疫情影響、以及營建原物料上漲、運輸成本提高及缺工等因素，海洋大學觀音校區工程，發包三次仍然流標，市府將積極協助海洋大學再次發包。

鄭市長表示，國立海洋大學觀音校區及藻礁海洋生態館，興建工程經費達1.8億，由海洋大學、台電、中油公司各分攤1/3，台電及中油各補助6千萬元，這是國立大學設校經驗中的首例，但受疫情影響、以及營建原物料上漲、運輸成本提高及缺工等因素，發包三次仍然流標，將積極協助海洋大學再次發包。

環保局局長呂理德說明，海大校區及藻礁海洋生態館工程，自2021年4月起上網公告，歷經3次流標，目前已檢討修正招標文件，將重新上網公告。另外，海洋大學已展開設置學分班相關作業，後續也將設置EMBA在職專班。

郭蔡議員也說，崙坪地景公園公廁數量不足，辦理大型活動時不敷使用。鄭市長表示，崙坪地景公園管理單位為客家事務局，公廁數量足夠平常使用，但如遇大型活動，應由客家局另外設置流動廁所，以因應一時性人潮所需。

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海洋大學觀音校區流標郭蔡美英質詢

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