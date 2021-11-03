台南保母「一刀剪斷」1歲女手指…肉塊倒洗手槽　家屬崩潰

記者鄒鎮宇、林悅／台南報導

台南一名保母用剪刀分切麵條時，沒注意到1歲大的女童伸手，不慎對方的右手食指剪掉一塊，且事後未保留被剪掉的肉塊，反而將其與麵條一起倒入洗手槽，讓家長氣炸。

女童爸爸生氣控訴，保母9月底照顧女兒時，反手使用工業用剪刀，直接將碗放在桌上剪麵，沒注意到女兒將手伸進碗內，錯手剪斷女兒的手指指尖。當他問為何不用兒童安全剪刀時，保母則回，「兒童剪刀放在一樓，她行個方便就沒下去拿」。

女童爸爸說，當時女兒的手指碎肉黏在剪刀上，保母沒有將碎肉帶著送醫急救，反而連著麵條一起倒掉。面對家屬的指控，保母不多做回應。

▲保母將女童的手指肉塊倒入洗手槽。（圖／東森新聞）



▲因未將剪下的肉塊送醫縫合，造成女童手指缺損。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）



台南市社會局指出，本案已停止該名保母提供收托服務，並停止與該保母之準公共服務契約2年，同時令其限期完成12小時照顧知能強化課程；另外，該名保母已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，已依同法97條裁處6萬元罰鍰。

社會局表示，社工人員目前有探視女童，關心傷勢復原的情況及後續就診需求，也有提供家長諮詢及支持，後續會持續追蹤，提供家庭必要的協助。

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