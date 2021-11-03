狂印26張前女友裸照！新北男高喊「帶去學校發」：各大論壇都會有

▲阿傑恐嚇花花，聲稱要將她的裸照帶去學校發送。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）不滿女友「花花」（化名）與其分手，竟然就傳訊息恐嚇對方，聲稱要去學校派發兩人交往時，所拍攝的性愛照片、影片。誇張的行徑讓花花心生畏懼，因此報警處理。對此，新北地院審理後，依法判其2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑跟花花在交友軟體上認識，兩人進而發展成為男女朋友關係，但他卻因為不滿對方向自己提出分手，竟然基於恐嚇危害安全之犯意，用通訊軟體傳送兩人交往時，所拍攝的性交照片、影片，並恐嚇對方說，「你逼我的，我馬上印出來，在學校門口發」、「各大論壇都會有」、「我會將所有東西交給我信任的人，只要我出事全部都會爆出來」。

阿傑誇張的言詞、加害花花名譽之文字，都讓花花心生畏懼，擔心自身安全受到危害，因此趕忙報警處理，而警方於阿傑住所扣得上開影片、照片、電腦主機、智慧型手機、隨身碟，之後又在其車內扣得花花的彩色裸照26張。對此，阿傑被捕後坦承犯行，且又有相關翻拍對話紀錄、照片、花花指證等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。

對此，法官認為，阿傑遇到事情不思以理性方式解決，僅因感情糾紛，就傳送訊息恐嚇對方，導致對方心生恐懼，所為應予非難，惟念其犯案後坦承犯行，態度尚可，且並無前科、素行良好，卻未與對方達成和解，也並未取得原諒，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段等一切情狀後，依犯恐嚇危害安全罪，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。