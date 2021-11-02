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外太空出現哥吉拉　天文學家於星雲圖中發現紅眼怪獸

▲▼天文學家將史匹哲望遠鏡所拍攝的星雲圖聯想城哥吉拉。（圖／NASA/JPL-Caltech）

▲天文學家將史匹哲望遠鏡所拍攝的星雲圖聯想成紅眼哥吉拉。（圖／NASA/JPL-Caltech

實習記者黃靜芸／綜合報導　

加州理工學院（Caltech）天文學家整理望遠鏡的照片時，看見這團太空中的氣體與塵埃雲，透過想像力，將照片中的星雲聯想成巨大怪獸哥吉拉。由圖中可看到紅色星雲團為眼睛，而左下角橘色為它的手掌，整體綠色為身體，組織成一隻巨型哥吉拉，並將此命名為「大怪獸」（Big Monster）。

據生活科學（Live Science）報導，這張圖片是由美國航太總署的史匹哲太空望遠鏡（Spitzer Space TelescopeSST）所拍攝的，而處理圖像的天文學家羅伯特羅伯特.赫特（Robert Hurt）發現，這張照片裡的星雲神似電影中的哥吉拉。

他對此表示，「我的工作不是在尋找怪物，只是偶然瞄到以前看過很多次的太空區域，但我從來沒有放大過」，「有時，如果你用不同的方式仔細看某一個區域，他會帶給你以前沒有看到的東西，像這個對我大叫的哥吉拉」。

赫特並不是唯一一個在宇宙照片中看到地球物體的人，空想性錯視（Pareidolia）指的是大腦對外界的刺激賦予一個實際的意義，但只是巧合，實際上「意義」並不存在。 人們常常會將諸如雲朵看成動物、人臉、物品等。其他科學家也在史匹哲的圖象中發現了黑寡婦蜘蛛、南瓜登、蛇、人腦和星艦企業號等。

報導中提到，圖片中的四種顏色用於不同波長的紅外光，黃色和白色是這些波長的組合。藍色和青色代表主要由恆星發出的波長；灰塵和稱為碳氫化合物的有機分子成綠色；被恆星或超新星加熱的溫暖塵埃則呈紅色。

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