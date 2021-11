外太空出現哥吉拉　天文學家於星雲圖中發現紅眼怪獸

▲天文學家將史匹哲望遠鏡所拍攝的星雲圖聯想成紅眼哥吉拉。(圖/NASA/JPL-Caltech)

實習記者黃靜芸/綜合報導

加州理工學院(Caltech)天文學家整理望遠鏡的照片時,看見這團太空中的氣體與塵埃雲,透過想像力,將照片中的星雲聯想成巨大怪獸哥吉拉。由圖中可看到紅色星雲團為眼睛,而左下角橘色為它的手掌,整體綠色為身體,組織成一隻巨型哥吉拉,並將此命名為「大怪獸」(Big Monster)。

據生活科學(Live Science)報導,這張圖片是由美國航太總署的史匹哲太空望遠鏡(Spitzer Space TelescopeSST)所拍攝的,而處理圖像的天文學家羅伯特羅伯特.赫特(Robert Hurt)發現,這張照片裡的星雲神似電影中的哥吉拉。

他對此表示,「我的工作不是在尋找怪物,只是偶然瞄到以前看過很多次的太空區域,但我從來沒有放大過」,「有時,如果你用不同的方式仔細看某一個區域,他會帶給你以前沒有看到的東西,像這個對我大叫的哥吉拉」。

赫特並不是唯一一個在宇宙照片中看到地球物體的人,空想性錯視(Pareidolia)指的是大腦對外界的刺激賦予一個實際的意義,但只是巧合,實際上「意義」並不存在。 人們常常會將諸如雲朵看成動物、人臉、物品等。其他科學家也在史匹哲的圖象中發現了黑寡婦蜘蛛、南瓜登、蛇、人腦和星艦企業號等。

報導中提到,圖片中的四種顏色用於不同波長的紅外光,黃色和白色是這些波長的組合。藍色和青色代表主要由恆星發出的波長;灰塵和稱為碳氫化合物的有機分子成綠色;被恆星或超新星加熱的溫暖塵埃則呈紅色。

We look at clouds & let our imaginations run wild. In the spirit of Halloween, this nebula – a cloud of gas & dust – looks a bit like Godzilla. The star-forming region was captured by NASA’s retired Spitzer Space Telescope. See what the colors represent: https://t.co/RkQqfk2SpR pic.twitter.com/8qqwicyDZk