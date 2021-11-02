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人妻怨「終年沒工作」大姑偷吃東西　網勸：這要看心理醫師了

人妻怨「終年沒工作」大姑偷吃東西　網友勸：這要看心理醫師了

▲人妻爆怨長期沒工作待在家的大姑，會趁家人回房休息時，未經允許便逕自吃他人的食物與飲料。（攝影師：cottonbro／Pexels）

圖文／鏡週刊

一名人妻爆怨長期沒工作待在家的大姑，會趁家人回房休息時，未經允許便逕自吃他人的食物與飲料，由於這類事情時常發生且遲遲無法解決，人妻只好發文爆怨，不過就有不少網友建議「這要看心理醫師了」，認為大姑是生病了。

一名黃姓人妻於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，直指終年沒工作的大姑（丈夫的姊姊）整天都待在房間裡，不過到了深夜就會將到客廳廚房區域覓食，「我真的很氣為什麼老是要偷偷摸摸的，我媽告訴我，沒關係一家人，就給她喝」，人妻強調並非不願意和大姑分享食物，而是未經允許吃光「不屬於她的東西」，甚至某次還將兒子喝一半放在冰箱裡的飲料喝完。

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針對大姑這樣的行為，母親勸她不要計較，丈夫則是要她在冰箱貼紙條提醒，人妻相當崩潰「每次每次，氣死我了」「貼了有用嗎？」，而該文也被分享到「爆料公社」。對此，有些可以理解她的網友表示「放個瀉藥一次解決」「故意加料整她」「啃老族」「很簡單！就是不留任何食物及飲料！看他多能撐！」也有人建議「買個小冰箱放房間」，避免自己的食物再次被偷吃。

有網友則表示「吃的我覺得還好捏！應該是她都沒工作才讓妳覺得她這樣是好吃懶做，不然一家人，冰箱的我都說一律可以吃」人妻則無奈回應，「她有沒有工作也沒我的事呀，要吃不是要跟人家說嗎？什麼也沒，當她的一樣已經n百次了」強調自己原文中的立場，並非不讓對方吃，而是希望對方能夠先告知並詢問。

人妻怨「終年沒工作」大姑偷吃東西　網友勸：這要看心理醫師了

▲一名人妻爆怨大姑未經允許就吃家人放在冰箱內的食物。（翻攝自臉書社團）

有網友則是認為大姑生病了，建議「這要看心理醫師了，長期沒工作收入對自己產生自卑感，不敢直接面對家人。讓她去職訓局受訓接觸工作試看看。」對此，人妻直言「嗯……這可能有困難，終年活在自己的房間裡，怎麼會去就業中心找工作，她都說她得癌症老是要跟我先生借錢，不借就大吼大叫」不少人也附和「真心建議該去看看身心科，這是精神上有問題了」。

人妻怨「終年沒工作」大姑偷吃東西　網友勸：這要看心理醫師了

▲不少網友建議人妻的大姑可以去看身心科。（翻攝自臉書社團）

有一名網友則疑惑「長年沒工作的原因是懶還是身體、心靈有點狀況？作為家人可以協助嗎？同住一個屋簷下連要吃東西都只敢在你們入睡後才出來，可見妳也沒給她好臉色吧！」人妻則表示，「ㄟ……好好說，她是我大姑，我哪敢給她臉色，我生氣的點是，為什麼都要偷偷摸摸？都住一起可以在我們在吃時候來吃，每次都這樣我也不懂」。

 


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