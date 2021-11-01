父親1句話「讓她不敢在家上廁所」　淚曝：膀胱都不正常了！

圖文／鏡週刊

近日一名女網友訴苦「不敢在家上廁所！」，原因是之前在家上廁所的聲音被爸爸聽見，對著她說了一些話，讓她非常介意且產生心理陰影，嚇得不敢在家如廁，對此讓她不禁崩潰「長期憋尿感覺膀胱都要不正常了！」

原PO在「Dcard」發文透露，前陣子父親聽到自己小便的聲音，形容她的尿聲像是「噴水機」，這句話讓她感到相當不舒服，因此留下陰影，至今小便或換衛生棉時，都深怕被父親聽見，每次都得忍到「爸爸不在或者睡著的時侯才敢去上廁所」，導致她長期憋尿，身體受到很大的傷害，並忍不住悲嘆「感覺膀胱都不正常了」，便求助網友到底該怎麼解決這窘境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO的遭遇一曝光，引起大批網友心疼，紛紛留言安慰「誰不會上廁所！有聲音又怎樣，原PO拍拍，真的不用為了垃圾話弄壞身體」「憋尿很嚴重不可以再憋尿了，你跟爸爸平時關係就相處的很不好嗎」「妳爸好怪異，但妳千萬不要憋尿，傷身體！」，也有網友勸說「如果以後能力允許的話還是搬出去吧 ！這樣生活壓力太大了」。

此外，也有網友提供原PO解決之道，「屁股往前坐一些，讓水流沿著馬桶邊緣流下去就不會有聲音」「妳上廁所時水龍頭開著就不會聽到了」、「放音樂或影片蓋聲音」「我習慣先丟個1.2張衛生紙到馬桶裡，聲音會小很多」。



更多鏡週刊報導

小弟弟尺寸「看手指」就知道！ 醫曝長短比例「母胎裡就註定」

吃到飽霸主是哪家？ 鄉民狂推這間：超好吃但無敵難訂

好市多買服裝苦無試衣間 他教一招不怕買錯尺寸！