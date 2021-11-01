桃園開夜間疫苗接種時段　11／9自辦第二劑莫德納疫苗接種專案

▲桃園自辦第二劑莫德納疫苗接種專案。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦1日於市府防疫專案會議表示，截至10月31日止，桃園市COVID-19疫苗累計接種242萬816劑，其中第一劑疫苗接種172萬4,243人，人口涵蓋率為75.9%；完成兩劑疫苗接種共69萬6,573人，人口涵蓋率達30.7%。另，市府將自辦莫德納疫苗第2劑施打計畫，開放市府預約平台，於11月9日下午加開社區接種站，為8月26日前已接種莫德納第一劑的市民接種。

鄭市長表示，中央第13期疫苗接種計畫涵蓋各年齡層，符合資格對象：BNT第1劑為12歲以上者、BNT第2劑為10月8日（含）前已接種BNT第1劑18歲以上者、AZ第1劑為50歲以上者、AZ第2劑為8月27日（含）前已接種AZ第1劑18歲以上者。鄭市長呼籲，請符合資格的市民自行至1922平台預約，欲接種BNT疫苗者，請於11月3日上午10時至11月4日中午12時進行預約；欲接種AZ疫苗者，請於11月3日下午2時至11月4日中午12時進行預約。

鄭市長說明桃園市第13期疫苗接種規劃，市府開出超過預約人數的滿額接種服務量能，全市56處社區接種站規劃於11月5日及8日進行AZ疫苗接種作業；11月9日、10日及12日進行BNT疫苗接種作業；合約醫療院所開放施打期間為11月6日至12日。此外，為服務上班族的接種需求，部分社區疫苗接種站加開17：30至20：30的夜間服務時段，AZ疫苗夜間場次安排在11月5日晚上，BNT疫苗夜間場次安排在11月12日晚上，歡迎市民朋友多加利用。

而目前莫德納疫苗第2劑於各合約醫療院所施打中，桃園有7萬多人符合資格但尚未施打，為加快接種速度，市府自辦莫德納疫苗第2劑施打，規劃於11月9日下午13：30至16：30加開53處社區疫苗接種站，提供2萬劑疫苗，開放桃園市民於8月26日前接種過第1劑莫德納疫苗者，可利用市府表單系統進行預約，近日會公布詳細預約方式。