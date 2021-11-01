國旅券抵用今天上路！可一次抵多張　怎麼用一次看

▲國旅券今天開放民眾折抵使用。（圖／觀光局）

記者許維寧／台北報導

交通部觀光局240萬份面額1千元「國旅券」已經過三周抽籤活動，抽中國旅券的幸運兒自國旅券官網領取QR Code後，今天（11/1）起即可至合作的旅行社業者、遊樂園、旅宿業等，使用期限至明年4月30日止，將近6500家業者均可折抵使用。

交通部觀光局預計本週二（11/2）舉行最後一次、最終60萬份國旅券抽獎。至於已經於前三週抽中的民眾，可至「國旅券官網」點選「中籤民眾領券入口」，並輸入手機號碼和驗證碼後進入驗證，中獎者即可領取QR Code代碼。

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觀光局表示，中獎民眾取得QR Code後，可前往合作業者購買旅遊相關商品，於臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中獎者身分證號後四碼即可抵用。如果民眾不會使用手機，也可以直接告知業者票號和身分證末四碼。國旅券也開放線上抵用，民眾若要於線上商店抵用，則依各電商平台結帳指引輸入國旅券票號及身分證後四碼檢核後即可。

另外，觀光局也表示，國旅券也可以讓家人使用，現場消費抵用時除了出示QR code掃描外，消費者需再輸入中獎者身分證末四碼，才可以確認抵用。除此之外，國旅券也可以一次折抵多張，只要分別出示每張國旅券的QR code、輸入中獎者身分證末四碼即可。

至於相關的國旅券合作業者，民眾可至「國旅券抵用平台」，點選「合作店家資訊查詢」即可檢索相關合作業者，目前已有超過6500家業者申請加入國旅券，業者遍佈旅行社、遊樂園區、旅宿業、觀光工廠等。

但觀光局也提醒民眾，國旅券使用期限至明年4月30日晚間23時59分截止，逾期失效。且經合作業者掃碼完成消費抵用後無法再退還，若有相關退換貨需求，則依各業者之規定辦理。