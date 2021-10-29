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逼侯友宜表態譴責共機擾台　網灌爆何博文臉書：國軍需要您

▲新北市議員何博文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員何博文質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／新北報導

民進黨新北市議員何博文日前質詢時，批評新北市長侯友宜不敢譴責中共軍機擾台，侯友宜罕見動怒回嗆「我在槍戰捍衛人民，你做過嗎？」話題持續延燒，大批網友湧入何的臉書留言批評「跟市政有什麼關係」、「怎麼不問蔡英文」、還有網友翻出何博文曾上節目吐露自己沒當過兵的過往，譏諷「國軍需要您」。

何博文27日質詢時質疑，侯友宜不敢對中國共機擾台發表譴責，「你對共機擾台不敢講一句話！」侯友宜強調，「我經過這麼多槍戰，看過這麼多生死，這一生都在守護中華民國，你願意跟我一起這樣做嗎？你願意嗎？你做過嗎？你做過嗎？」

對於侯友宜爆氣回嗆，何博文不滿說，「你不敢對中國譴責的態度，我實在很看不起，什麼叫我做過嗎？我可以啊，我只是沒有機會啊」、「我面對你也是一種壓力耶！市長有這麼偉大嗎？為什麼連譴責共機擾台都說不出來？你怕得罪中國嘛！」雙方脣槍舌戰，場面火爆。

何博文事後在臉書PO文表示，「這議題，任何一位政治人物都該有態度、有立場，更何況動見觀瞻如侯市長」，他批評，事實就是侯友宜不敢提中國、提共機，不願對中國軍機擾台直接表達清楚譴責且屢屢迴避，只敢跳針式文不對題的重複回答「我捍衛中華民國」。對於侯友宜在議會動怒，何博文則說「這議題是該暴怒，但對象應是中國，不是議員。」

整段質詢引發熱議，何博文的臉書也遭網友灌爆，有人批評「市政質詢到底關共機什麼事啊？」「何議員請跟小英總統硬起來，下令打下來擾共機！捍衛主權」、「你怎麼不去問蔡英文」，有網友翻出何博文曾在節目吐露自己沒當過兵，認為沒有資格質疑侯友宜，譏諷「國軍需要您」。

據悉，何博文2011年曾在《新聞挖挖哇》節目中分享自己年輕時的體態，談到大一時期每天跑5千公尺維持好身材，畢業時臉已經開始圓了，主持人于美文問「你已經當兵了嗎？」何回答「還沒」、「我不用，我後來不用當兵」，于美人開玩笑說「過重嘛！不用當兵」、「你為了不當兵過重」，何博文則回「沒有啦…沒有」。

侯友宜昨在臉書發文重申，「如何讓人民相信你會捍衛國家？對我而言，這從來不會是疑問句，而是肯定句！因為捍衛中華民國不是口號，是身體力行，公職生涯四十年，我經歷過無數場生死槍戰，就是用我的生命、我的熱血，誓死保護中華民國、保護我們的人民，我絕對捍衛中華民國到底。」

▲▼何博文臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自何博文臉書）

▲▼何博文臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自何博文臉書）

▲▼何博文臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自何博文臉書）

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