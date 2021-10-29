美貿易代表形容美中關係一觸即發　盼緩和緊張

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天表示，美國與中國的貿易紛爭激烈、情況危險，她與中國交涉的目標是替世界兩大經濟體的貿易關係降溫。

路透社報導，戴琪今天與美國全國養雞協會（National Chicken Council）會面時說，目前美中關係「感覺像是一堆乾燥火種」，一個「誤解」就「有可能從根本上引發巨大火勢，對我們所有人造成非常劇烈的影響」。

戴琪本月曾與中國國務院副總理劉鶴通話，討論中國沒能落實與美國前總統川普（Donald Trump）政府達成的「第一階段」貿易協議。

美方官員認為那次通話是與北京進行雙邊交涉的一次測試。中國官員則力促戴琪取消對中國產品的關稅。

戴琪今天表示，她的目標是「降低熱度，好讓我們能有冷靜的關係，以及就如何穩定我們正在運作的貿易部分，冷靜地進行溝通」。

美國農業部（U.S. Department of Agriculture）預測，隨著中國消費者肉類需求增加，美國明年對中國雞肉出口將成長3%，來到93萬公噸。

戴琪表示：「中國擁有巨大市場和人口，他們全都需要食物。中國需要進口農產品，而我們可以供應。」