　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

教育不能等！　桃園民代關切青園國小等中小學設置進度

▲市議員游吾和關切青園國小等中小學設置進度。（圖／市議會提供）

▲市議員游吾和關切青園國小等中小學設置進度。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員游吾和27日於市政總質詢中表示，教育不能等！青埔特區的青園國小、青埔國小、青埔國中，及菓林新市鎮的中小學設置進度，建議可超前部署規劃文中用地，以滿足未來就學需求。教育局長林明裕表示，青埔國中進行總量管制，每個年級開設12班，未來規劃增建至48班。

林明裕局長進一步表示，而學校興建要考慮人口密度及就學需求，航空城中小學政策方向已初步確定，地點則需再研議討論。另外，游議員詢問，大園中正東路五青橋至五福路間的道路拓關工程進度。工務局長賴宇亭表示，五青路瓶頸道路打通一案，因五青路兩側有工廠及住宅林立，考慮財源及執行可行性，將優先辦理五青橋至五福路約160公尺的道路拓寬工程，再視打通後的交通情況，研擬全線拓寬的必要。

游議員詢問，五權砲陣地綠美化、舊營舍活化整建、五權市民活動中心、長照中心、五權森林公園景觀等工程進度。都發局長盧維屏表示，五權砲陣地將新建1棟日照中心暨市民活動中心，另保存1棟整修為巡守隊、松柏會、辦公室使用，以及全區環境綠美化工程。全區工程由大園區公所負責發包施作，經工程流標4次，於去（2020）年11月決標，原定今年10月完工，因天候、疫情及變更設計等因素，將展延至明（2022）年1月完工。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
「肉體教學」皇帝房中術　古代女官服務完3種下場曝光
張淑晶誣告80人求無罪　哥打臉：把老爸五倍券還來
艾莉絲帶3歲兒飛法國免隔離！親曝離台原因
5女學生吃鍋「偷給小紙條」　老闆一看隔天衝醫院
81歲爺孫戀「愛到死」　鮮肉尪爽領遺產交男友
接小孩放學前「先嫖個妓」　時間管理之父「一次叫2妹」多人運動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

教育不能等！　桃園民代關切青園國小等中小學設置進度

桃園大有梯田公園週邊交通亂　市議員要求研議開瓶計劃

翁章梁榮獲最佳首長信任獎　施政信心居非六都之冠

富市台中NO.1！ 中市110年第三季八項經濟指標全國第一

台東縣遠距健康照護服務　智慧心科技健康零距離

捐防疫物資+助弱勢施打疫苗　中美製藥獲華人金傳獎

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

不因小案而不辦　社群網站流傳停車場阿嬤行竊警揪送辦

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

教育不能等！　桃園民代關切青園國小等中小學設置進度

桃園大有梯田公園週邊交通亂　市議員要求研議開瓶計劃

翁章梁榮獲最佳首長信任獎　施政信心居非六都之冠

富市台中NO.1！ 中市110年第三季八項經濟指標全國第一

台東縣遠距健康照護服務　智慧心科技健康零距離

捐防疫物資+助弱勢施打疫苗　中美製藥獲華人金傳獎

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

不因小案而不辦　社群網站流傳停車場阿嬤行竊警揪送辦

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

高國麟適時二壘打！林益全連兩天開轟　悍將4比0領先味全

回憶殺！V6《校園瘋神榜》最後合體　他一現身逼哭觀眾

民進黨公投說明會30日開跑　蔡英文、蘇貞昌、賴清德兵分桃園屏東

新人王會是誰？　林岳平首選曾峻岳說分明

陳宗彥問「大陸是哪國」國台辦氣炸！陳時中冷回2句

為何藍山咖啡不紅了？　網發文討論一原因秒認同

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　有3怪味恐肝肺出問題

孫德榮「腎衰竭跡象」送醫憔悴報平安　曝醫2派說法：擔心後遺症

中廣案馬英九沒罪　合議庭：趙少康條件未劣於高育仁

影／郭天信超強美技太帥　連林哲瑄都拍手

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

女遊客登馬祖奈良遭公鹿衝撞！慘況曝光

婦遛狗後機車不翼而飛　美女警調監視器揭真相

烏日公墓變清新公園　逃跑吧好兄弟娜娜狂拍美照

女童登武嶺高山症發　警車載下山救命

大型砂石車違規白河警動員取締

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

每年花十幾萬修電器　求台電電桿加裝避雷針

鶯歌7座共融遊戲場　親子同遊好所在

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

交通量日益增大　花蓮中央路2路口設科技執法

亞矽研發中心　新建工程規劃設計評選出爐

高鐵延伸規劃到潮州　蘇清泉：趕快動工

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成打卡熱點

更多熱門

關鍵字：

桃園青園國小設置進度市議員游吾和

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

連千毅正式決裂澎恰恰！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

可米小子隊長「罕提2離世成員」

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面