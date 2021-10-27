教育不能等！　桃園民代關切青園國小等中小學設置進度

▲市議員游吾和關切青園國小等中小學設置進度。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員游吾和27日於市政總質詢中表示，教育不能等！青埔特區的青園國小、青埔國小、青埔國中，及菓林新市鎮的中小學設置進度，建議可超前部署規劃文中用地，以滿足未來就學需求。教育局長林明裕表示，青埔國中進行總量管制，每個年級開設12班，未來規劃增建至48班。

林明裕局長進一步表示，而學校興建要考慮人口密度及就學需求，航空城中小學政策方向已初步確定，地點則需再研議討論。另外，游議員詢問，大園中正東路五青橋至五福路間的道路拓關工程進度。工務局長賴宇亭表示，五青路瓶頸道路打通一案，因五青路兩側有工廠及住宅林立，考慮財源及執行可行性，將優先辦理五青橋至五福路約160公尺的道路拓寬工程，再視打通後的交通情況，研擬全線拓寬的必要。

游議員詢問，五權砲陣地綠美化、舊營舍活化整建、五權市民活動中心、長照中心、五權森林公園景觀等工程進度。都發局長盧維屏表示，五權砲陣地將新建1棟日照中心暨市民活動中心，另保存1棟整修為巡守隊、松柏會、辦公室使用，以及全區環境綠美化工程。全區工程由大園區公所負責發包施作，經工程流標4次，於去（2020）年11月決標，原定今年10月完工，因天候、疫情及變更設計等因素，將展延至明（2022）年1月完工。