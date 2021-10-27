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線民風暴擴大！驚傳「泛綠2大咖」曾是告密者　稱號光明使者

黃國書被爆曾是調查局線民，引起民進黨團一片譁然。如今再爆光明使者的告密者是泛綠兩大咖政治人物。（剪影為示意圖）

▲黃國書被爆曾是調查局線民，引起民進黨團一片譁然。如今再爆光明使者的告密者是泛綠兩大咖政治人物。（圖／剪影為示意圖）

圖、文／鏡週刊

立委黃國書遭爆學生時代曾為調查局線民，不只被新潮流除名，黃也宣布退出民進黨，不再連任。本刊掌握，促轉會揭露的資料顯示，威權統治時期，情治系統布建範圍無所不在，政壇及社運圈在黃國書案延燒後，更流傳多名未曝光的線民名單，包括被稱為「光明使者」的2名泛綠陣營前公職，長期監控綠營大咖及當時的學運人士。黨內高層憂心，促轉猶如潘朵拉的盒子被打開，目前走向面臨高度道德風險，恐陷入難以收尾的困境。

野百合世代的黃國書是資深教文立委，因線民風暴遭新潮流除名。

立委黃國書日前坦承曾擔任情治系統線民，引爆綠營線民風暴，連已逝的民進黨創黨主席江鵬堅，也被指曾為調查局臥底，引來多位昔日戰友替他反駁。黨主席蔡英文在黃國書案爆發三天後打破沉默，在中常會發聲，重申「面對真相、釐清責任、修復創傷」是推動轉型正義的核心初衷。

不過，綠營內部的激烈討論並未平息，包括野百合世代的核心成員，仍聚焦在誰是政壇未曝光的「抓耙子」，進而扯出了前泛綠公職A，和美麗島系前公職C，都可能是當年的監控者，讓許多人大感震驚。

已故民進黨創黨主席江鵬堅也捲入暴風圈，被指曾為情治人員。（翻攝邱萬興臉書）

2018年成立的促轉會，原設計為任期兩年的任務型機關，但經行政院同意後兩度延長，目前任期到2022年5月止。促轉會雖已著手起草結案報告，但黨政人士表示，目前不管是俗稱「除垢法」的加害者咎責法案，或不義遺址的維護管理是否需有專法規範，在黨內都還沒共識，更遑論在明年五月促轉會結束前完成立法。

一位民進黨高層用「潘朵拉的盒子」來形容政治檔案解密工作，一旦盒子打開，裡面的東西就收不回來；但促轉會明年就將依法解散，相關工作該如何繼續推動？民進黨內目前有「讓促轉會再延一年」「把促轉會與黨產會、人權會合併為一個獨立的委員會」等不同意見，然而，轉型正義工作吃力不討好，促轉會未來何去何從？恐怕還有得吵。

資深立委蘇治芬、管碧玲等都認為民進黨應在黃國書事件守住道德界線。


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【線民風暴1】「光明使者」長期監控他　野百合群組熱議
【線民風暴2】情治系統布建手法曝光　工友、老師都是眼線
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