分析國民黨罷免2套路　林昶佐：非常惡劣！一定要出來投

▲林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區基進黨立委陳柏惟罷免案通過後，國民黨將戰場轉移到台北市萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案。林昶佐26日分析國民黨罷免有2種套路，一種是動員仇恨拿回本來藍營的選區，另一種則是針對小黨或無黨籍見縫插針。

林昶佐在政論節目《辣新聞》表示，國民黨要找罷免的地方，有兩個想法，第一，「本來是藍營的選區」，很多人說萬華綠大於藍，這是選制還沒改變前的理解，尤其是加上中正區，萬華又包括青年公園那裡本來的古亭區進來以後，就不是本來的龍山區了，還在用以前龍山寺附近的概念以為綠大於藍，若綠大於藍，怎麼林郁方一直當下去？國民黨一定是找哪個地方本來是它的，有沒有辦法動員仇恨後，用少數的票數，想辦法把這一區拿回來。

林昶佐指出，第二，「國民黨找小黨或無黨」，資源比較少，在中間煽動分裂，他不認為民進黨跟基進黨在中二選區會分裂，但為什麼會出現一堆講法，國民黨在背後放話可能性非常大，「民進黨有一個裡面的協調機制就沒辦法分裂，我今天找無黨籍，像我這邊，其實之前也面臨跟柏惟很像的狀況」。

林昶佐提到，鍾小平或在地國民黨的人，一開始要罷免他的時候，在地議員包括劉耀仁、周威佑、吳沛憶都很緊張，一直問是否需要幫忙發聲，但他告訴對方，疫情還很嚴重，人民不想看大家吵架，「所以沒關係，我們先忍，等到過一段時間，如果他們真的一直給它搞下去，我們當然就要正面迎戰，但是在疫情嚴重的時候，沒關係」。

林昶佐提及，當時不管參加公祭、地方活動、跑地方行程、會勘，每次劉耀仁、周威佑、吳沛憶都問要趕快做些什麼？但藍營的媒體跟網軍就說沒民進黨的人要幫講話、站一起，背後邏輯講得頭頭是道，說吳沛憶和劉耀仁也想選立委，「這些人跟我多麻吉，我們真的是平常就會聯絡的朋友，不只說要一起會勘，這三個議員都是我平常就會聯絡的朋友」。

林昶佐認為，國民黨弄基進，在弄民進黨跟基進在中二選區，是一樣的意思，找小黨或無黨籍有好處，除了資源比較少，而且贏得的選區是傳統的激戰區，是國民黨的優勢區，接下來一直見縫插針，弄到沒辦法團結自己人，非常惡劣，對他們這一個選區來講，要全面迎戰，而且要熱戰，一定要出來投，不能坐以待斃。