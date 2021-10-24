春節防疫旅館不夠「醫建議開放居檢」　陳時中鬆口：有朝這方向討論

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

因應農曆春節，不少返台民眾已開搶防疫旅館，甚至一位難求。有醫師建議，可以依照入境者與同住家人接種疫苗狀況開放居家檢疫。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今鬆口表示「有朝這方向討論。」

為防範Delta變異株的高傳染力，現行檢疫規範是所有入境者皆須入住防疫旅館或集中檢疫所。陳時中今受訪時指出，去年1月底～2月初進來3萬1千多人，今年應該只會多不會少，目前防疫旅館大概是2萬6千間，集中檢疫所是5600，最多提供1/3，顯然量能是不足的，所以還在規劃變通又安全的方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對防疫旅館量能不足，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬直言，以目前防疫旅館量能，要讓所有返台民眾入住「顯然是不夠，一定是不夠的」，且農曆春節返台民眾就是想跟家人團聚，「若要關在防疫旅館冷冰冰的地方，是非常不人道的一種做法」，建議可以採取較人性化的方式，開放民眾居家檢疫。

陳時中今受訪時也坦言，現在防疫旅館比去年多很多，問題是還不夠，但這段時間要緊急開設防疫旅館也不可能，過年旅館生意也會比較好，所以要想變通又能對疫情控制的方式。至於是否會開放居家檢疫？陳時中鬆口表示，目前「有朝這方向討論，但最後才會決定。」