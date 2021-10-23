沒重演花博之亂！中央增設5站首日9600人施打　莊人祥自評分數

▲中央緊急加開5個BNT接種點，圖為衛福部。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內最大規模第12輪疫苗昨起開打，中央協助北市增設5大接種站，包含衛福部、交通部、華山文創園區C2館、中正紀念堂一展廳和台灣當代文化實驗場也於今天啟動，指揮中心發言人莊人祥一早前往勘查指出，動線規劃良好，雖然有下小雨，但都沒有讓民眾淋到雨。而相關服務不只第一階段，預計會持續到10月31日第二階段施打。

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▲▼中央加開5個BNT接種點，圖為中正紀念堂。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

因應北市BNT疫苗接種量能安排不足，指揮中心協調5處場地進行接種，莊人祥說，這5場站今天開始接種，首日預約人數達9600人，他自己上午依序從衛福部、台灣當代文化實驗場、中正紀念堂、華山及交通部實地走訪。

莊人祥說明，衛福部施打站是由部立台北醫院協助，台灣當代文化實驗場是由三軍總醫院松山分院協助，中正紀念堂則是由台北榮總協助，華山文創園區跟交通部則由三總協助接種。現場各醫療單位跟工作人員非常傾力協助，有些早上八點，有的九點就開始接種，很多天前有開始進行設站規劃演練，所以今天實際上在現場動線走訪，整體狀況良好。

▲▼中央加開5個BNT接種點，圖為華山1914文創園區。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

莊人祥特別提到，今早雖有小雨，但因為動線算恰當，民眾沒有淋雨跡象，從等候、報到、注射、留觀都很順暢；目前大概預計會提供到10/31為止。

指揮官陳時中表示，疫苗施打在連續高負荷下，醫護人員比較累，衛福部也有準備護理人力，若各地方政府或醫院有需要，可以上平台安排支援。

▲中央加開5個BNT接種點，圖為交通部一樓大廳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

日前花博接種站因為人潮排隊等因素引發民怨，至於中央這5處接種站初步看起來順暢，被問及自評整體打幾分？莊人祥說，「分數放在心裡就好，會持續精進努力」。

莊人祥也提到，每個場地，設置醫院和當地借出場地的工作人員都很辛苦，事前都先規劃動線 ，像是台灣當代文化實驗場是最小，動線很好，中正紀念堂人數多，北榮支援人力眾多，衛福部現場比較豪華，因為場地大、民眾分散時間來，情況也良好。

▲中央加開5個BNT接種點，圖為台灣當代文化實驗場。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼中央加開5個BNT接種點，圖為衛福部。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）