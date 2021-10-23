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食品輸陸新制！包裹式註冊僅529業者完成　第2波限期10／29前提出

▲▼食藥署、農委會、經濟部聯合記者會說明食品輸銷中國大陸不缺席，簡便申請管道一鍵完。（圖／記者洪巧藍攝）

▲食藥署、農委會、經濟部聯合記者會說明食品輸銷中國大陸，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應中國大陸食品輸銷新規定，衛福部、農委會、經濟部將於本月底協助14類食品業者包裹式推薦註冊，昨日首波線上申請截止，共有867家業者提出，其中529家完成資料填報。食藥署表示，國內自106年以來共有2000餘家業者曾經有食品輸陸，將針對未上網申請1000多家業者與338家資料不全業者，展開第二波催辦作業，並請業者10/29前完成申請，避免將來出口受阻。

中國大陸110 年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界所有輸銷中國大陸之食品生產、加工、貯存企業，自111年1月1日起，皆須向中國大陸海關總署申請註冊；當中肉與肉製品等18類產品須由出口方主管機關向中國大陸海關總署推薦註冊。

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食藥署署長吳秀梅日前表示，我方有4類產品原已經獲得註冊，包含肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩及燕窩製品，至於其餘14類產品的生產企業，10月31日前可由食藥署以「包裹式」推薦註冊給中國大陸海關總署進出口食品安全局，其後則必須由業者自行申辦。

食藥署10月13日收到中國大陸信函，10月14日即全數通知食品業者，完成建置線上申請註冊平台，提供單一諮詢窗口；並於10月18-19日與農委會、經濟部，共同辦理7場實體及線上說明會，向所有業者說明中國大陸提供的簡易包裹推薦註冊規定，以及線上填報註冊事項，說明會出席人次計約4千人次。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，調查國內14類食品，從106年以來約有2000家業者曾經有輸銷大陸紀錄，截至10月23日凌晨，上網提出申請的業者有867家，完成註冊資料填報的業者有529家。

鄭維智表示，食藥署、農委會、及經濟部將展開第二階段催辦作業，除338家業者資料不全可補件，另也會透過電話、e-mail等方式瞭解沒上網申請約千餘名業者意願，針對有輸中意願者，持續協助業者完成註冊，雖然向陸方提出期限為10月31日，但當天為週日，以及考量行政作業時間，故業者最晚需於10月29日週五完成申請。

至於未透過食藥署窗口包裹註冊業者，未來還是可以各自向陸方申請，但相關處理時間成本比較高。

▲▼食品輸出中國大陸規定與影響產品。（圖／食藥署提供）

▲食品輸出中國大陸影響產品。（圖／食藥署提供）

▲▼食品輸出中國大陸規定與影響產品。（圖／食藥署提供）

▲食品輸出中國大陸規定。（圖／食藥署提供）

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