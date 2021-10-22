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疑聘金130萬談不攏！女街頭跪求別走　男友淚：放過我吧

深圳街頭一對情侶疑似因為聘金太高無法結婚上演分手戲碼。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）

▲深圳街頭一對情侶疑似因為聘金太高無法結婚上演分手戲碼。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）

圖文／CTWANT

情侶交往修成正果邁入禮堂相當難得，但婚嫁聘金雙方家庭若無共識，恐怕也只能走向分手。近日大陸廣東省深圳市街頭有一對情侶抱頭痛哭，雙方疑似因結婚聘金談不攏鬧分手。女方哭著求男生別走，希望兩人再一起想辦法度過難關，但男方則表示自己有心無力，最終仍走向分手一途。

根據《阿波羅新聞網》報導，日前深圳大街上出現讓人心酸的畫面。1名年輕女子抱著男友大哭，央求對方不要離開自己，引來許多路人側目。女子不顧其他人的眼光，頻頻大喊，「不要離開我」，不顧路人大喊「求你不要走，你們家能不能再想想辦法？」

女方哭求男友不要離開，想辦法籌措30萬聘金。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）

▲女方哭求男友不要離開，想辦法籌措30萬聘金。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）

此時，男方也狀似萬分痛苦的流淚回答，「求你放過我吧，我爸媽已經過的很辛苦了……。」原來，一切的起因皆為女方家長希望兩人若要結婚，男方須先拿出30萬聘金（約台幣130萬元）才同意讓女兒出嫁。

據了解，這對情侶皆是自外地來到深圳工作，兩人相戀2年多，因經濟不佳因此沒有房子，也沒車、沒存款。女方父母因而不贊同婚事，要求男子拿出30萬聘金才同意雙方親事，然而，這個數字對男方家庭而言無疑是天價，根本無法負擔，小倆口也為此陷入兩難。

女子不願就此跟男友分手，也不想違背父母的意願，遂求男友向家中開口，或者乾脆借錢湊數。男生則忍痛表示，不想再因自己的事情麻煩家裡，淚流滿面的向女方提分手，「求你放過我吧！」

男友最後仍忍痛求女友放過自己。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）

▲男友最後仍忍痛求女友放過自己。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）

新聞曝光後，不少網友紛紛為之動容，大嘆現實殘酷，再強烈的情感在金錢面前，似乎也變得不堪一擊。

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