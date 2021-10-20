林奕華再批「幽靈國」言論　質問李永得：你是哪國文化部長？

▲立委林奕華質詢文化部長李永得「你是哪國文化部長？」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

華視總經理莊豐嘉國慶日在臉書發文稱「為幽靈國慶生」，引發爭議，今（20）日立委林奕華再次痛批，身為公廣集團一份子，不應於社群網站上顯示政治偏好、帶政治風向，更以此質問文化部長李永得「你是哪國文化部長？」而李永得表示，尊重其個人意見，至於華視節目內容，也會再請基金會去了解。

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▲立委林奕華批華視總經理「幽靈國」言論。（圖／記者林育綾攝）

今（20）日立法院召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢。國民黨立委林奕華直問李永得，「你是哪國文化部長？」李永得回答「中華民國。」而林奕華再次點出，日前華視總經理莊豐嘉竟然在國慶日稱「為幽靈國慶生」，對此痛批。

林奕華以「公共電視文化基金會節目製播原則」指出，內容明文規定相關同仁需謹記其於網路或社群媒體發表的言論，足以代表公視基金會，不應影響公視基金會新聞節目及節目之公信力之專業性，「避免在公共議題、政治或爭議主題發表意見」；尤其主持及播報、採訪者，「不應於社群網站上顯示政治偏好」。

▲▼林奕華提出「公共電視文化基金會節目製播原則」，認為相關人員及節目內容，不應有政治風向。（圖／記者林育綾攝）

林奕華問，為何華視總經理莊豐嘉可以發表這樣的言論，是因為不是在幕前擔任主持及播報、採訪者這幾個職務嗎？李永得表示，那是他的個人意見。而林奕華說，「如果今天他不是華視總經理，我尊重他的言論自由，但他是華視的總經理，是公廣集團的一份子，在這位置上，就要為公益做最大的考量，如果做得這麼委屈，不如到民間去，不要在這委屈，我們看了也很生氣」。

▲她批評華視做新聞「一定要這樣帶政治風向？」（圖／記者林育綾攝）

她更舉出華視新聞播報米其林必比登推介的片段，竟把台北大安區一間「巷子龍家常菜」餐廳，列為是「異國料理」。而該餐廳以浙江菜聞名，她表示，華視做新聞「一定要這樣帶政治風向？」更說如果這是異國料理，那故宮餐廳的菜餚也都是，呼籲華視應維持公共媒體的獨立性、公益性。

李永得表示，基本上不會干涉媒體的自由，而這部分，會由基金會再去了解。