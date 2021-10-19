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2021「首爾航展」開幕　南韓「國產戰機」KF-21首度參展

▲▼2021首爾航展（ADEX）開幕，南韓國產戰機KF-21首度參展。（圖／路透）

▲2021首爾航展（ADEX）開幕，南韓國產戰機KF-21首度參展。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

2021「首爾國際航空航天暨軍工業展覽會」（ADEX）19日在京畿道城南市首爾機場拉開序幕，展期會持續到23日，這屆航展總共有來自28個國家、440家廠商參展，規模創下歷屆之最，今年問世的南韓國產戰機 KF-21也首度參展。

根據南韓官媒《韓聯社》報導，展覽期間有來自各國個國防部長、參謀總長、共計45國，300多人參觀，以及就南韓軍事外交合作、軍工出口進行洽談，從事軍工、航空等相關行業的人士可於19日至22日入場參觀，23日開放民眾參觀，但僅限完成全程接種或出示新冠陰性報告人員。

這次展出的空中軍備包括，最新型無人攻擊機「灰鷹」（MQ-1C）、南韓航空宇宙產業公司開發的新一代教練機Black Kite、新一代遠程空地飛彈「金牛座350K-2」、KF-21「獵鷹」戰鬥機模型等也在戶外展場與觀眾見面。新一代金牛座350K-2飛彈射程550公里以上，可裝備KF-21、F-15K、KF-16戰鬥機和FA-50輕型攻擊機。

空中軍備部分除了南韓國產軍備之外， 2018年從美國引進的F-35A隱形戰鬥機1號機，也首次對外公開。

其他軍備則有，中程地空飛彈「天弓」、PAC-2型「愛國者」防空飛彈、K-2坦克、K-9自行火砲等。

《路透社》對於首爾航展則報導指出，在開幕式當天，因為北韓發射潛射彈道飛彈，而蒙上一層陰影。

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