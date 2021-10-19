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10.1萬考生注意！首次英聽測驗週六登場　這些舉動成績0分

▲▼英聽測驗週六登場，考生要注意考試規定。（圖／大考中心提供）

▲英聽測驗週六登場，考生要記得攜帶證件。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第1次考試本週六（23日）登場，共有近10.1萬人報名，是高中英聽第1次考試報名人數近9年新低，主辦單位大考中心提醒，首次英聽參照之前學測、指考與英聽測驗，不開放集體報名單位設置考生服務隊及親友陪考，考生需全程配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，或未配合監試人員查驗身分且屢經勸導仍故意不故意配合者，扣減其該節全部成績，也就是0分。

另大考中心也提醒，考試開始鈴響後，考生攜入考場物品（像手機、手錶）若發出聲響或影響試場秩序者，同樣是0分，手機若放在置物區要全部關機，飛航模式或靜音模式不算完全關機，若發出聲響，都扣減其該節成績3題分，考生要切記。

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▲▼英聽測驗週六登場，考生要注意考試規定。（圖／大考中心提供）

▲英聽測驗週六登場，考生要注意考試規定。（圖／大考中心提供）

第1次英聽測驗考試本週六登場，共計有10萬449人報考，包含集體報名9萬8956人、個別報名1493人，分別在31個考區、50個考(分)區、2917個試場舉行，考試分為上、下午兩場，上午場11時、下午場14時開始考試，考試時間1小時，但考前不開放考生查看試場。

大考中心表示，這次考試依照中央疫情指揮中心及教育部指示，並參照過去英聽、學測及指考的防疫措施，規劃這次考試防疫措施，包括：考 (分)區考場進出動線、全面配戴口罩、進考(分)區量溫作業、不開放家長、親友陪考、試場冷氣通風規定、考分區消毒作業等。

大考中心指出，這次考試依照歷次英聽考試，每間試場為36人，另考量英聽考試特性，參照去年英聽一試防疫措施以及學者專家建議，開放冷氣試場，不開門、開啟四個角落氣窗各一扇至少5公分。

週六考試仍分為上下午場次，大考中心表示，上午場在上午10時開始量測體溫，下午場則從13時開始，考生初檢量溫時若有發燒情形（額溫達 37.5℃或耳溫達 38℃以上）或有呼吸道等症狀，由試務人員引導至複檢量溫站，10分鐘內完成2 次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，請試務人員引導考生移至防疫試場應試，考生不得拒絕，故意不配合者該節以缺考論。

大考中心再次提醒，考生記得攜帶有效證件，像是國民身分證、有照片全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明等，若當天沒有攜帶，可在考試結束前送抵考場，若無則扣減該節成績 1 題分。

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