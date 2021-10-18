世新電台發揮學生斜槓能力　數位傳播貫穿各學系

▲ 世新電臺培訓挖掘系所廣播人才。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為強化及配合世新大學實踐「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，世新廣播電臺除了一直以來提供全校各系所承製彰顯『各系所專業領域之廣播節目』的時段，在世新電臺頻道、官網及APP外，也從Podcast平台向全球播送外，更因此開設專屬於非廣電系學生的「校內實習」課程，以增加非廣電系學生的斜槓能力，尤其在世新電臺製播節目的主持人中，更有62位為非廣播組的學生，世新電臺以培訓全校對廣播有興趣的學生來落實世新大學「數位傳播貫穿各學門」的教學目標。

對於非廣電系的學生，也能參與廣播節目的製播，世新大學英語系畢業的蘇鈺婷提到：「我從小就是個廣播迷，成長過程中，父母親工作很忙，是收音機陪伴著我渡過大部份童年時光，連睡覺都捨不得關上，我會一路聽到天亮，隨著早晨的新聞播報起床。我喜歡從這個神秘的小盒子裡獲得很多新資訊，也嚮往有一天我能成為陪伴療癒他人的聲音，就像我在童年所獲得的一樣，是我從小的夢想。」

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而蘇鈺婷想到當年甄試進入世新大學是為了圓廣電夢，大二那年知道世新電臺正在招募，帶著期待的心情參加考試，如願成為世新電臺主持人後，還因此申請了廣電系輔修課程。蘇鈺婷回憶起剛開始進入世新電臺，因為是英語系的學生，電臺老師建議蘇鈺婷接下學校與德國之聲合作的節目，於是就這樣開始了第一年的廣播節目製作，第二年則製作自己企劃的節目，介紹生活時事、最新的文化與人文資訊、搭配節慶做主題性介紹音樂，以及搭配主體性的專訪。對蘇鈺婷來說那是一段很快樂充實的日子。

▲ 世新電臺的溝通訓練對校友們在職涯上有很大的幫助。

世新大學傳播管理學系畢業的劉柚佑回憶起當初參加世新電臺徵選時，在搜尋過當時世新電臺的節目類型後，策略性地以古典音樂節目參加徵選，沒想到一做就做兩年，畢業後雖然沒有從事廣播相關工作，但後來不管在公關公司或者設計公司工作，利用當初在電台所受到的溝通、口條與表述訓練，能夠讓自己很

快且很順利的完成任務，尤其在面對多媒體、動畫的工作時，後製的相關流程對自己來說，不但不陌生，也能輕易地和夥伴溝通，了解雙方的需求。同樣的，對蘇鈺婷來說，製作廣播節目的經驗與他十年職場生涯到創業的這一段路程，同樣也是一個校長兼撞鐘的概念，就像製作節目的過程是從無到有，錄音時也需要很強大的組織及統合能力，更重要的是不斷訓練的表達能力，訓練自己能在短短一小時內傳達一個理念，並能整合資訊、音樂等等，甚至要留意說話時節奏的安排。這一切經驗在蘇鈺婷的工作職涯發展上，在工作時的應對進退，統合及表達上有很大的幫助。

▲ 世新大學社心系學生參訪世新電臺。

適逢世新電臺的新節目徵選，劉柚佑強烈建議學弟妹，入寶山千萬不要空手回，他說：「不管是什麼系所的學弟妹，一定要把握在學校期間，嘗試各類影音圖文的操作，這不但有趣且影響深遠，等你畢業多年後，你會發現這些都會是影響你一輩子的資產。」

蘇鈺婷也提醒學弟妹們：「聲音產業正在蓬勃發展，隨著人們閱聽習慣的改變，選擇也變得越來越多，因此「好好說話」儼然成為一項必備技能，不論未來各位想從事什麼行業，相信世新電臺紮實的訓練，會讓你們在表達與應對進退上有很大的進步，面對任何困難時，隨時長出新的勇氣，在未來的職涯發展上擁有更多選擇機會。」