曾遭陳柏惟嗆下地獄　反萊豬醫師：刪Q罷免案「合法合憲」

▲醫師蘇偉碩認為，罷免陳柏惟合法合憲。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，日前因為「反萊豬議題」槓上陳柏惟的精神科醫師蘇偉碩，今（18日）舉行記者會，他引述釋字401號解釋文強調，「立委的言行和表決均可作為罷免理由」，認為罷免陳柏惟「合法合憲」。

蘇偉碩指出，陳柏惟曾在8月29日直播上稱，「若有人要用公投，不要讓我們打疫苗，你就要小心喔，那個人會下地獄」，這類的言論，公然污辱提案公投撤銷高端疫苗EUA的他和王文心博士，這樣的言行自然可以做為合法罷免的理由；對於陳柏惟恐嚇、汙辱的言行，他甚至不排除提告。

蘇偉碩表示，根據中選會公告的罷免理由書，罷免案提議人楊文元提出的罷免理由有「承諾當選後農曆春節台中火力發電廠關一天政見跳票」、「在選區內部份服務處比外縣市服務處還晚成立」、「投票通過開放萊克多巴胺美國豬肉進口」「公開節目上支持娛樂性大麻階段性開放」。

此外，還有「在立法院總質詢時表示可開放香港抗爭者來台從軍」、「陳柏惟於個人紛絲專頁PO出:今日行程:打手槍打到住院」、「於立法院表決時追打身材瘦弱的女立委吳怡玎」、「在立法院萊豬攻防戰中偷襲60幾歲立委鄭天財」、「公開影射立委林為洲是雜碎」等等，均是對立委陳柏惟的言行不當與表決不當作為罷免理由，自然是合法合憲的。

蘇偉碩指出，反觀陳柏惟在中選會公布的答辯書，對於上述罷免理由書均無具體反駁或說明，而且陳柏惟擔任立委期間，就10年前賭博行為辯稱為「打電動」，還把非賭博的電競界一起拖下水，甚至說出湯姆熊也有賭博性電玩等言論，自然也合乎憲法和選罷法所規定的罷免理由。