接種BNT「半年後保護力下降」　追加第3劑？陳時中：疫苗有先買起來

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

國外研究指出，接種BNT六個月後，保護效果明顯下降，是否需要補打第三劑，今指揮中心表示，已有先採購疫苗，之後若要開打可以開打，不過目前施打對象群與時序尚未定案。

許多國家已有高疫苗覆蓋率，台北醫學大學教授嚴明芳日前指出，有研究針對以色列4868名已施打2劑BNT疫苗的醫院工作人員追蹤6個月，發現IgG抗體在6個月後逐漸下降，中和抗體完整接種前3個月迅速下降，之後維持穩定。

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另嚴明芳也提到，有卡達研究顯示，BNT疫苗在接種兩劑後1個月，保護力會達到峰值，但隨後會開始減弱，待7個月後僅剩2成感染保護力，不過對於預防重症與死亡效益，仍可維持長達6個月，具有顯著意義。

對於我國民眾是否需要接種第三劑新冠疫苗，陳時中則回應，目前主要打第三劑的對象群與時序都還沒定案，以國外經驗有做好準備，「換句話說疫苗有先買起來」，要打時就可以打，但現在還沒有做好決定，也還有時間可以觀察數據。

以色列自今年7月底起，提供60歲以上已接種兩劑至少五個月的民眾施打第三劑BNT，學者張維容日前指出，相較於施打2劑者，有接種第三劑加強劑的民眾，施打第三劑12天後，相較僅施打兩劑者，降低症狀感染的效益達11.3倍，重症效益更高達19.5倍。