快訊／「嘉玲」回歸！今增1例印尼境外移入　二級警戒再延長

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1例印尼境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心另宣布，二級警戒自10月19日起再延長2週，但鬆綁多項措施，包括國人關心的戶外運動脫口罩。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,707,857例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,689,950例排除)，其中16,336例確診，分別為1,699例境外移入，14,584例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

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▲1017新冠肺炎新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲10/19-11/1全國維持疫情二級警戒標準。（圖／指揮中心提供）

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。