正妹毛多很困擾！親爸還笑她「背毛分岔真恐怖」　氣炸求償50萬

▲桃園一名女子因體毛多而困擾，又遭到爸爸嘲笑，憤而提告求償 。非當事人手。（示意圖／記者陳韻如攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園女子小花（化名）長期受體毛多之苦，但沒想到爸爸卻還經常拿此事開她玩笑，甚至對她說，「你的毛好長喔，背部的毛還分岔。」讓她當場氣炸，還有爸爸說她「漂亮」一事，她認為這是性騷擾，因此怒對爸爸提告求償50萬元。不過，法官認為，這並不構成性騷擾，判小花敗訴。

小花氣憤表示，一家人2019年5月中出遊時，爸爸突然用台語對著她說，「毛不會再長了」，讓她備感羞辱，後來兩人在家中廚房時，爸爸又對她說，「你的毛好長喔，背部的毛還分岔，真恐怖！」讓她當場氣炸。

除此之外，某天小花賴床，當時其媽媽叫她起床時，嫌她動作慢，怎麼都不改，爸爸聽到竟輕挑的說，「沒關係，只要漂亮就好啦！」她認為這是歧視性的性騷擾言詞。又有一次，她在廚房時，爸爸用手拍了了她的左肩兩下，之後雙手又從上到下摸她的頭髮，讓她氣得對爸爸提告求償50萬元。

對此，小花爸爸喊冤，小花先前就已向桃園市政府申訴他性騷擾，市府認為前三次的言詞不成立性騷擾，至於摸髮行為，雖被市府認定性騷擾，但他把小花頭髮撈起來不到2秒鐘，根本沒有性騷擾的意思，因此請求法官駁回小花之訴。

法官審理後認為，小花爸爸對小花手毛表示意見，但並非針對臀部或胸部等身體隱私處，且也是在全家出遊或是家中廚房說出這些話，難以認定與性或性別有關；而說小花漂亮的部分，小花爸爸也只是針對他賴床一事表達的意見，一般人在同樣情性下應無構成性騷擾的感受。

另外，對於摸髮的行為，法官認為，頭髮並非臀部、胸部或其他身體隱私處，且小花爸爸在摸時也沒有其他言詞或舉動，雖未經小花同意就摸髮，但也不構成性騷擾，最終判小花敗訴。全案可上訴。