城中城46罹難者身分全確認　「81歲死者」醒來戲劇性轉折

記者張靖榕／綜合報導

高雄史上最大火災城中城大火奪走46條人命，最後2具遺體身分終於確定，分別為77歲李黃婦人與56歲陳姓婦人。李黃婦人先前被誤認為已被救出在大同醫院插管治療的婦人，後來傷患清醒後寫下名字，眾人才知原來她是黃姓婦人。這一誤判的真相反轉後，也讓家屬心情如同洗三溫暖，一家開心，一家難過。

▲高雄城中城惡火釀46死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

城中城大火傷患及遺體已陸續抬出、送醫，高雄市殯葬管理處處長石慶豐表示，所有招魂、豎靈已經完成，後續請家屬挑選公立殯葬設施的使用，後續所有規費，包括冷凍、入殮、火化、停柩和進塔等手續，費用都完全減免。

《聯合報》報導，81歲黃姓婦人在大火後一度「失蹤」，她住在中部的女兒林女為找媽媽，跑遍醫院、殯儀館和火葬場都找不到，直到16日上午傳來好消息，高雄大同醫院加護病房一名起先被誤認為是77歲李黃婦人的病患，在恢復意識後寫下名字「黃悅」，再經警方確認後，才確定是林女的母親；林女非常開心，表示重回母親懷抱很感動。

黃姓、李黃婦人最初可能被救護單位或市府人員錯認，而李黃婦人兒子起先指認時，以為一具女性遺體是母親，後被市府人員告知媽媽名字出現在大同醫院加護病房名單中，人還活著，到院指認也因為病患插管，臉部大部分被遮住而誤認。

之後現場仍有2具女性遺體外觀難辨識，李黃婦人兒子透過DNA比對後才在16日深夜得知，其中一具遺體就是77歲李黃婦人。